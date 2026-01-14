Benefician con 393 mil viviendas a 1.4 millones de personas

El programa Vivienda para el Bienestar alcanzó un avance clave al concretar la construcción de 393 mil 686 viviendas en todo el país, cifra que permitió beneficiar a aproximadamente 1.4 millones de personas, informó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega.

"En total, para este año ya se logró alcanzar el suscribir 393 mil 686 viviendas a través de Infonavit y de Conavi en todo el país. Quiero decir que se superó la meta", declaró Vega.

Cobertura nacional del programa

Las viviendas se distribuyen en 478 proyectos ubicados en 31 entidades del país, lo que ha permitido atender la demanda habitacional en zonas urbanas y regiones con rezago histórico en acceso a vivienda digna.

Vega explicó que el avance se mide a partir de la suscripción de contratos, lo que implica que los desarrollos ya cuentan con suelo, factibilidades y proyectos ejecutivos listos para su edificación.

Impacto social directo

Con estas 393 mil viviendas, el programa impacta de manera directa en la calidad de vida de millones de personas, al facilitar el acceso a un hogar con servicios básicos y condiciones adecuadas de habitabilidad.

Lo que sigue para el programa

La funcionaria adelantó que, con el trabajo realizado durante 2025, el programa se encuentra en condiciones de acelerar el ritmo de construcción en 2026, con una meta adicional de 400 mil viviendas nuevas, respaldadas por una reserva territorial que ya permite planear el crecimiento del proyecto a mediano plazo.

"De la meta de 2026, que también ya está muy avanzado con todo lo que se trabajó en 2025, la meta es la 400 mil viviendas, con lo que llegaremos prácticamente al 50 por ciento de la meta seccional", señaló.

Finalmente, la Sedatu reiteró que todos los trámites del programa se realizan sin intermediarios y exhortó a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar fraudes.

