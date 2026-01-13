Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro

Una mujer, adulto mayor sufrió varias fracturas al caer de una altura aproximada de tres metros en una plaza comercial en San Pedro Garza García.

Fue a través de las cámaras del C-4 municipal que se detectó el accidente en la Torre MR 900 ubicada sobre la calle Río Tamazunchale cruz con Calzada del Valle, en la colonia Del Valle.

La mujer fue identificada como Myriam Marcos de 67 años, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:40 de la mañana.

Al arribo de los elementos de Protección Civil de San Pedro, la mujer refirió que perdió la pisada al descender y al tratar de detenerse con el barandal de cristal, se reventó permitiendo su caída.

Luego de valorarla los paramédicos informaron que Marcos sufrió una contusión en la región parietal derecho de cráneo, dolores en la espalda baja y fracturas expuestas en ambas piernas y otra más en el fémur izquierdo.

Derivado de las lesiones la mujer fue trasladada al hospital privado Zambrano Hellion para atender las heridas expuestas.

Comentarios