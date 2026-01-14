Defensa legal por difamación rodea al novio de Alicia Villarreal

Cibad Hernández, novio de la cantante Alicia Villarreal, en los últimos días ha sido señalado como estafador de mujeres, por lo que procederá legalmente para evitar que lo sigan calumniando y lo hará asesorado por la abogada de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Gerardo Rincón Flores, abogado de la cantante regia, informó que unirá esfuerzos con Mariel Colón, defensora de “El Chapo”, para detener la campaña de desprestigio contra el creador de contenido.

“Todo lo que dicen de Cibad Hernández es mentira, lo están difamando, dicen que estafa mujeres. Checamos y no hay ninguna demanda o denuncia en contra de él”, expresó Rincón Flores.

Y es que ahora se dice que Cibad ha estafado a varias mujeres, entre ellas, a una empresaria de Monterrey de 60 años. “Dijeron que había demandas y que personas que se quejaban porque Cibad las había estafado: es falso. “Por supuesto que vamos a actuar; de hecho, ya estamos trabajando en coordinación con la licenciada Mariel Colón (abogada de Joaquín Guzmán Loera y de su esposa Emma Coronel Aispuro) y con Sergio Mayer, diputado federal de México, para cambiar una iniciativa legal, y en ningún momento es para silenciar los medios o la libertad de expresión, quiero ser muy claro; yo voy contra los sicarios cibernéticos, como dice Sergio Mayer, porque se encargan nada más de contaminar, de inventar, de difamar y no nada más en contra de Alicia”, expresó. De hecho, en los últimos días corrió un rumor asegurando que Cibad le solicitó prestados 15 mil dólares a su novia y que eso generó un conflicto entre ellos, pero luego la pareja grabó un TikTok burlándose del supuesto préstamo, para desmentirlo. “Le vamos a llevar su representación ya, estamos en la firma de contrato el día de hoy a través de la licenciada Mariel Colón; lo vamos a hacer internacional porque ella hará lo procedente en la Corte de Estados Unidos y yo aquí, en México”, aseguró el abogado.

