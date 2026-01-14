Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_alicia_villarreal_novio_444d2572a0
Escena

Defensa legal por difamación rodea al novio de Alicia Villarreal

Cibad Hernández anunció que emprenderá acciones legales, con apoyo de la abogada de “El Chapo”, para frenar acusaciones de estafa que asegura son falsas

  • 14
  • Enero
    2026

Cibad Hernández, novio de la cantante Alicia Villarreal, en los últimos días ha sido señalado como estafador de mujeres, por lo que procederá legalmente para evitar que lo sigan calumniando y lo hará asesorado por la abogada de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Gerardo Rincón Flores, abogado de la cantante regia, informó que unirá esfuerzos con Mariel Colón, defensora de “El Chapo”, para detener la campaña de desprestigio contra el creador de contenido.

“Todo lo que dicen de Cibad Hernández es mentira, lo están difamando, dicen que estafa mujeres. Checamos y no hay ninguna demanda o denuncia en contra de él”, expresó Rincón Flores.

Y es que ahora se dice que Cibad ha estafado a varias mujeres, entre ellas, a una empresaria de Monterrey de 60 años. “Dijeron que había demandas y que personas que se quejaban porque Cibad las había estafado: es falso. “Por supuesto que vamos a actuar; de hecho, ya estamos trabajando en coordinación con la licenciada Mariel Colón (abogada de Joaquín Guzmán Loera y de su esposa Emma Coronel Aispuro) y con Sergio Mayer, diputado federal de México, para cambiar una iniciativa legal, y en ningún momento es para silenciar los medios o la libertad de expresión, quiero ser muy claro; yo voy contra los sicarios cibernéticos, como dice Sergio Mayer, porque se encargan nada más de contaminar, de inventar, de difamar y no nada más en contra de Alicia”, expresó. De hecho, en los últimos días corrió un rumor asegurando que Cibad le solicitó prestados 15 mil dólares a su novia y que eso generó un conflicto entre ellos, pero luego la pareja grabó un TikTok burlándose del supuesto préstamo, para desmentirlo. “Le vamos a llevar su representación ya, estamos en la firma de contrato el día de hoy a través de la licenciada Mariel Colón; lo vamos a hacer internacional porque ella hará lo procedente en la Corte de Estados Unidos y yo aquí, en México”, aseguró el abogado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T142606_095_f47f548acd
Rumores de ruptura rodean a Alicia Villarreal y Cibad Hernández
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T083928_659_1b215cf18a
Quién es Cilia Flores, la 'Primera Combatiente' de Venezuela
Whats_App_Image_2025_11_27_at_7_33_52_PM_a496fdbe71
Detectan redes de estafa: Gobierno castiga a notarios en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

escena_gael_garcia_bernal_premio_francia_167ad4f3db
Francia galardona a Gael García Bernal por su trayectoria
nl_poder_judicial_c82ae3809e
Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos
macron_reunion_sheinbaum_2a96039184
Francia se suma a ejercicios militares en Groenlandia
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×