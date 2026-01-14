¡México llega a Broadway! Rodney Ingram protagoniza 'Aladdin'

El musical "Aladin" será protagonizado a partir del 3 de febrero por el actor mexico-americano, Rodney Ingram en el espectacular distrito teatral de Broadway, en Nueva York.

De acuerdo con una entrevista ofrecida a la agencia EFE, el artista aseguró que asumir este reconocido papel de los cuentos infantiles de Disney fue una bendición.

"Qué orgullo, qué bendición ser un Aladdin mexicano y poder entregarme a este papel sin problema, qué padre llevar esa calidez que tenemos los latinos a Agrabah (país ficticio donde se desarrolla la obra)", afirmó el actor con orgullo.

Ingram entra en la piel de Aladin

Ingram, de 34 años, contó que vuelve al teatro New Amsterdam, después de casi 12 años, para convertirse en el joven pobre y de buen corazón cuya vida cambia con una lámpara mágica.

"He visto esto como un postre -que dice disfrutar al máximo-, es una bendición", afirmó el mexico-americano.

Recordó que fue en 2020 cuando llegó su gran oportunidad de protagonizar la obra, pero apenas comenzaron las funciones, se cerraron las puertas del teatro ante el COVID-19.

"Es muy conmovedor, muy padre, que tengo la oportunidad para volver al papel como lo tuve en 2020, pero el mundo se detuvo y nadie estuvo preparado para eso. Luego tuve la bendición de hacerlo en México y me entregué a hacerlo, en español" reveló Ingram.

Aseguró que el desempeñar su papel requiere de bastante danza y gran agilidad para realizar las acrobacias características del personaje.

"Aladdin es muy activo, baila, hace maromas, brinca de edificios, pelea con espadas, le persiguen los guardias y además es joven, ágil. Para hacer el personaje tengo que tener esa agilidad, esa estamina. Es un reto pero qué padre poder hacerlo" afirma.

También destacó que sus padres han sido un factor importante en el desarrollo de su carrera, que siempre le han animado, desde que era apenas un niño.

