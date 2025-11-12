Confirma Alfredo Olivas que está bien tras rumores de ataque

Alfredo Olivas, cantante de regional mexicano, confirmó que se encuentra a salvo, luego de que se desataron rumores sobre que supuestamente habría sido víctima de un ataque armado en Tamaulipas.

Durante la tarde de este miércoles circuló en redes sociales que el intérprete de "El Paciente" había sido víctima de un ataque armado, mientras circulaba por la carretera rumbo a Ciudad Victoria.

Supuestamente, el cantante habría sido interceptado por cinco camionetas que abrieron fuego contra él y su equipo de seguridad, e incluso se afirmó que uno de sus escoltas había fallecido y que él había recibido un disparo en el abdomen, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Sin embargo, Olivas puso manos a la obra e inmediatamente subió una foto espontánea a su cuenta oficial de Instagram, confirmando que se encontraba a salvo.

Una particularidad es que el post no contiene texto, por lo que no desmintió que haya sido víctima de un ataque armado, pero sí descartó estar en un hospital, como había trascendido.

Esta publicación alivió a sus seguidores, quienes le pidieron realizar una transmisión en vivo para poder aclarar la situación de primera mano.

