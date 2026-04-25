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Coahuila

Inauguran DIFzania para impulsar valores en la niñez

Américo Villarreal Anaya encabezó apertura de DIFzania en Ciudad Victoria, un espacio de recreación y aprendizaje para niñas, niños y familias.

  • 25
  • Abril
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por su esposa, la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, realizó el corte de listón inaugural de DIFzania, una estrategia integral que une los esfuerzos de todas las secretarías del Gobierno del Estado, así como de los poderes Legislativo y Judicial.

Este evento, diseñado para fortalecer los valores y ofrecer un espacio de recreación sana, transforma el recinto ferial de Ciudad Victoria en un mundo de aprendizaje y diversión para los más jóvenes.

Durante la apertura, el mandatario estatal extendió una cálida invitación a todas las familias tamaulipecas para que asistan y disfruten de las actividades, recordando que la jornada concluirá este mismo sábado a las 21:00 horas.

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Al dirigir su mensaje, el gobernador felicitó a los organizadores y destacó que esta fiesta está dedicada al presente y futuro del estado: la niñez y la adolescencia.

"Mucho de lo que hacemos es con esta visión de futuro. Trabajamos de forma colaborativa para tener mejores niveles de bienestar y crear un ambiente de seguridad, paz y convivencia que nos permita seguir adelante como sociedad", expresó Villarreal Anaya.

Asimismo, subrayó que el objetivo principal es heredar un mejor estado a las próximas generaciones: "Es lo que le queremos dejar a nuestros hijos y nietos. Trabajemos todos juntos por este gran futuro de Tamaulipas, de nuestra juventud y de nuestra niñez".

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Con stands interactivos, juegos y la participación de las instituciones públicas, DIFzania se consolida como el evento principal de este fin de semana para celebrar la unión familiar en la capital tamaulipeca.

Por su parte la Presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, exhortó a los reyes del hogar a que se diviertan y a pasar un día de alegría, “es lo que necesitamos siempre fomentar la alegría en familia, bienvenidos todos y a divertirse”, expresó

 


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