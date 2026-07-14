¡Confirmado! Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan una niña

La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse revelaron que su primer bebé será una niña durante el podcast Wildmen, conducido por Dylan Sprouse

La modelo Barbara Palvin y Dylan Sprouse compartieron el sexo de su primer bebé y confirmaron que esperan una niña. La revelación se realizó durante la participación de la modelo en Wildmen!, el nuevo podcast conducido por el actor.

Durante la conversación, la pareja explicó que ya tiene un apodo cariñoso para la bebé y contó que suelen llamarla "Principesa", una palabra en italiano que significa "princesa".

"La bebé. ¿Quieres compartir? Sí, así que, digo, hemos estado llamando a ella Principesa. ¿Principesa? Que no sé por qué ha sido nuestra... Oh, ¿es ese su nombre? Bueno, es italiano para princesa".

Su primera hija

La pareja, que contrajo matrimonio en 2023, vive la espera de su primer hijo. En mayo de 2026 anunciaron el embarazo durante el Festival de Cannes, donde Barbara Palvin mostró por primera vez su embarazo sobre la alfombra roja con un vestido azul de Miu Miu.

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Posteriormente, ambos compartieron en redes sociales imágenes de las ecografías de la bebé, marcando una nueva etapa en su relación.

Una historia que comenzó en 2017

Barbara Palvin y Dylan Sprouse se conocieron en 2017 durante una fiesta organizada por Harper's Bazaar. Después del evento, Dylan envió un mensaje directo a la modelo, quien respondió seis meses más tarde. Su primera cita tuvo lugar en China.

La relación comenzó oficialmente en 2018 y un año después decidieron vivir juntos. Desde entonces han mantenido un perfil discreto, consolidándose como una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.

El 15 de julio de 2023 celebraron su boda en Hungría, país natal de Barbara Palvin, en una ceremonia íntima realizada en la propiedad de la familia de la modelo.

Además de sus proyectos individuales, Barbara Palvin y Dylan Sprouse han participado juntos en campañas publicitarias y eventos internacionales, destacando por su estilo coordinado y el apoyo mutuo que han mostrado durante su relación.

Con la revelación del sexo de su bebé, la pareja continúa compartiendo algunos de los momentos más importantes de esta nueva etapa, ahora con la expectativa por la llegada de su primera hija.