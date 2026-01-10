Podcast
Escena

Sebastian Stan interpretará a Harvey Dent en The Batman: Parte II

El actor Sebastian Stan fue confirmado para dar vida a Harvey Dent, el fiscal de Gotham que eventualmente se convierte en Two-Face

  • 10
  • Enero
    2026

El actor Sebastian Stan fue confirmado oficialmente como Harvey Dent en The Batman: Parte II, la secuela del universo cinematográfico de Gotham encabezado por Matt Reeves.

La noticia se dio a conocer a inicios de enero de 2026 a través varios rumores, lo que desató una oleada de reacciones positivas entre fanáticos y medios especializados.

Dent es uno de los personajes más complejos del universo de Batman: un fiscal de distrito idealista que, tras una profunda fractura psicológica, termina convirtiéndose en el villano Two-Face (Dos Caras).

G-Qu64aXsAA1jOX.jfif

De acuerdo con reportes, la cinta explorará ambas facetas del personaje, siguiendo el tono oscuro y realista que Reeves estableció en la primera entrega.

Un casting celebrado por los fans

La elección de Stan ha sido ampliamente aplaudida debido a su versatilidad actoral.

El intérprete ha demostrado su capacidad para encarnar personajes marcados por la dualidad y el conflicto interno, como Bucky Barnes / Winter Soldier en el Universo Cinematográfico de Marvel, así como en papeles más recientes de corte dramático y psicológico.

G9_4fbRWUAAAzC4.jfif

Especialistas señalan que su perfil encaja con la visión de Reeves, quien ha destacado por profundizar en la psicología de sus villanos, como ocurrió con el Riddler interpretado por Paul Dano y el Pingüino de Colin Farrell.

El elenco y el futuro de la saga

The Batman: Parte II contará con el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne, Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred y Colin Farrell como el Pingüino, aunque este último con una participación más limitada.

La película tiene previsto su estreno el 1 de octubre de 2027, tras varios ajustes en el calendario de producción. Con el guion ya finalizado y el rodaje programado para iniciar en la primavera de 2026, el universo de The Batman continúa expandiéndose con nuevas figuras clave y una narrativa más profunda.


Comentarios

Etiquetas:
