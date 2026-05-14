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Dylan Sprouse y Barbara Palvin esperan su primer hijo

La pareja, tras ocho años de relación, decidió comenzar una nueva etapa familiar. Aquí te contamos cómo compartieron la noticia con el mundo.

  • 14
  • Mayo
    2026

Dylan Sprouse y Barbara Palvin atraviesan uno de los momentos más importantes de su vida personal tras confirmarse que esperan a su primer hijo.

El anuncio ha marcado una nueva etapa en su relación, consolidando una historia que comenzó de manera discreta y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las más estables dentro del mundo del espectáculo, donde ambos han desarrollado carreras consolidadas en sus respectivas industrias.

¿Cómo se dio a conocer el embarazo de Barbara Palvin?

La noticia del embarazo se dio a conocer durante su asistencia al 79º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, en el cual la modelo apareció con un vestido azul celeste, junto a su marido, con el complemento perfecto: una barriguita de embarazada.

Posteriormente, la pareja decidió confirmar la información con una publicación conjunta en redes sociales, mostrando imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.

En dichas publicaciones, ambos compartieron momentos íntimos y simbólicos que reflejan la emoción que viven ante la llegada de su primer hijo.

♬ original sound - Vogue

Una historia de amor que comenzó hace varios años

La relación entre Barbara Palvin y Dylan Sprouse inició tras conocerse en un evento social en 2017. Aunque en un principio su acercamiento fue discreto, con el tiempo comenzaron a compartir más momentos juntos hasta formalizar su relación en 2018.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable, combinando sus agendas profesionales con una vida personal alejada del escándalo mediático. Esta estabilidad fue clave para que se consolidaran como una de las parejas favoritas del público internacional.

En 2023, ambos dieron un paso importante al contraer matrimonio en una ceremonia celebrada en Hungría, país natal de la modelo, donde reunieron a familiares y amigos cercanos en un evento íntimo y significativo.


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