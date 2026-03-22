Fallece joven tras volcadura en carretera a Monclova

Un trágico accidente vial registrado durante la madrugada de este domingo en el entronque a Paredón, sobre la carretera a Monclova, dejó como saldo un joven fallecido y otro más lesionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando un grupo de jóvenes regresaba de un baile en el ejido Alto de Norias, tras haber llevado previamente a dos mujeres al ejido La Leona.

Conductor habría perdido el control de la unidad

De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor de una camioneta Chevrolet Tahoe, identificado como José Luis, habría perdido el control de la unidad presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que provocó la volcadura sobre un tramo de terracería antes de incorporarse a la vía principal.

Tras el impacto, los ocupantes salieron proyectados del vehículo, resultando con lesiones de gravedad.

Fallece joven durante traslado a hospital

Personas que presenciaron el accidente alertaron al sistema de emergencias, mientras familiares de los involucrados acudieron al lugar y trasladaron a los heridos por sus propios medios.

Durante el trayecto, un joven de 19 años, identificado como Rodrigo, falleció, lo que fue confirmado posteriormente por paramédicos.

El conductor fue ingresado a un hospital en Ramos Arizpe, donde permanece bajo observación, en tanto autoridades municipales, federales y de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

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