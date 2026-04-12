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Enrique Bunbury honra folklore latinoamericano con nuevo álbum

Será en el próximo mes de octubre cuando el compositor español emprenderá la gira Nuevas Mutaciones Tour de 20 por Latinoamérica, Estados Unidos y España

  • 12
  • Abril
    2026

Tras años de gira por Latinoamérica, Enrique Bunbury continúa su homenaje al folklore latinoamericano con su álbum “De un siglo anterior”.

Durante una entrevista, el compositor español afirmó que en este nuevo álbum se exploran diversas sonoridades que van del bolero y la música ranchera, a la zamba argentina.

"Es un disco que mira hacia el folclor hispano y latinoamericano, pero temáticamente las canciones, cada una habla de cosas muy distintas".

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Bumbury destacó que el folklore clásico se escucha frecuentemente en su casa, pero también artistas contemporáneos como Silvana Estrada, Natalia Lafourcade y Jorge Drexler.

Afirmó que esta nueva producción cuenta con guitarras acústicas, contrabajo, acordeón, trompetas y percusión caribeña tiene un sonido cálido y cadencioso en temas como “La voz” y “Un par de acordes”, así como la canción titular: “De un siglo anterior”.

“Yo creo que pertenezco a una generación que ha vivido y ha trabajado en ambos siglos”, apuntó.

“No soy un hombre de las cavernas y a mí me gusta la tecnología, y creo que hay muchas cosas que son fantásticas, pero creo también que hay cosas que estamos abrazando con una alegría irreflexiva”.

En este álbum, Bunbury vuelve a hacer equipo con los músicos que lo acompañaron en “Cuentas pendientes”, el baterista Ramón Garcías, el pianista Jorge Rebenaque, ambos de su banda, el guitarrista chileno Sebastián Aracena, el contrabajista de jazz mexicano Luri Molina y el percusionista cubano Johnny Molina.

Entre los temas hay uno que se destaca por su cercanía a la música electrónica retro, “Un brindis al Sol” que con un solo de minimoog remite a la década de los 70. Bunbury la describió como una celebración al paso del tiempo y a la experiencia adquirida.

En octubre, Bunbury emprenderá la gira Nuevas Mutaciones Tour de 20 por Latinoamérica, Estados Unidos y España.

 

 


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