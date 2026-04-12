Nuevo León lidera inversión extranjera con US$120,000 millones

Tras el cierre de la gira por Asia, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda dio a conocer este domingo que Nuevo León lidera la inversión extranjera con más de $120,000 de dólares.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que esto se debe a la confianza generada en los inversionistas, luego de afirmar que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no generará cambios.

"No habrá cambios porque este tratado se firmó en 1994 y tuvo una revisión hace cuatro años. Fui senador senador de Nuevo León. En México, todos los acuerdos de libre comercio tienen que ser ratificados por el Senado." "Trump como presidente (de Estados Unidos) sugiere una revisión y todos los tratados permanecen iguales, excepto dos asuntos: la propiedad intelectual fue un nuevo capítulo creado y movieron el porcentaje del contenido original para el sector del automóvil del 45% al 60%." explicó García Sepúlveda.

Afirmó que la entidad se prepara para que la mayoría de las empresas sean consideradas en sus inversiones como parte del programa Hecho en Nuevo León.

"Tenemos un programa de economía donde certificamos a las empresas con productos Hechos en Nuevo León. Y por esa certificación puedes demostrar si hay alguna revisión en aduanas o autoridades que su producto es un producto de América del Norte."

Durante su mensaje, el gobernador también destacó que una gran parte de las empresas en la entidad producen para tres mercados distintos: mercado mexicano, el mercado estadounidense, así como la exportación y producción para Europa.

El mandatario estatal afirmó que Nuevo León cuenta con ventajas competitivas como: una cadena de suministros completa para producir y una conectividad de primer mundo con la nueva carretera La Gloria-Colombia, así como la Aduana Colombia-Laredo.

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