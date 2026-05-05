El universo de Diane Keaton abre sus puertas antes de subasta

A seis meses del fallecimiento de Diane Keaton, una de las figuras más singulares y admiradas de Hollywood, su universo creativo se abre por primera vez al público con Diane Keaton: The Architecture of an Icon, una exposición que ofrece una mirada íntima a su vida, su estética y sus obsesiones artísticas antes de que cientos de sus pertenencias sean subastadas.

La muestra, instalada en las galerías de Bonhams sobre Sunset Boulevard, en Los Ángeles, reúne una cuidada selección de objetos provenientes del granero californiano que la actriz diseñó en 2015 y al que definió como “la casa de sus sueños”, un espacio que reflejaba su pasión por la arquitectura, el coleccionismo y el diseño interior.

Abierta al público hasta el 13 de mayo, esta primera parada será la más extensa antes de continuar en Nueva York a finales de mes, donde culminará con una serie de subastas presenciales y virtuales.

Moda, fotografía, diseño y obsesiones personales

La exposición presenta más de 600 piezas que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida de la protagonista de Annie Hall y The Godfather.

Entre los objetos más emblemáticos se encuentran su característico bombín, trajes de su guardarropa más icónico, collages personales, fotografías de su autoría, libros, muebles, recuerdos familiares y una amplia colección de curiosidades visuales.

El recorrido permite comprender cómo Keaton transformó objetos cotidianos en una narrativa estética profundamente personal.

Desde álbumes fotográficos anónimos hasta anuncios de dentaduras, modelos dentales, juguetes, postales y recortes, la muestra evidencia una mente obsesionada con la memoria, el diseño y el simbolismo visual.

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Anna Hicks, directora de colecciones privadas de Bonhams en Estados Unidos, explicó que el objetivo fue preservar la visión creativa de la actriz, presentando su colección de una forma fiel a cómo ella misma concebía sus espacios.

Uno de los elementos más destacados de la exposición es un gran muro de collage que concentra fotografías, recortes y objetos de diversa procedencia, una especie de mapa mental que revela la manera en que Keaton exploraba la identidad, el tiempo y la estética.

También sobresale un gabinete de curiosidades con artículos tan variados como una taza con la imagen de Jack Nicholson, fotografías antiguas, una pierna de muñeca o un Óscar de plástico con la inscripción “Best Mom”, piezas que reflejan tanto su sentido del humor como su fascinación por lo inesperado.

La organización de los espacios, con libros acomodados por colores, globos terráqueos y frases decorativas, recrea parte del entorno cotidiano de la actriz y su visión arquitectónica.

Una mirada a la artista detrás del ícono

Más allá de su carrera cinematográfica, la exposición profundiza en las facetas menos visibles de Diane Keaton como fotógrafa, diseñadora y narradora visual.

Entre las obras expuestas se incluyen imágenes capturadas por ella misma, como retratos de su amiga Carol Kane, así como piezas vinculadas a otros grandes nombres de Hollywood, incluido Al Pacino.

El proyecto también incorpora una dimensión participativa mediante un muro de collage comunitario, donde visitantes pueden crear nuevas composiciones con materiales que pertenecieron a la propia actriz, ampliando así el legado colaborativo de su imaginación.

Las piezas serán distribuidas en cuatro grandes ventas organizadas por Bonhams: una subasta presencial en Nueva York el 8 de junio y tres ventas digitales entre finales de mayo y mediados de junio, enfocadas en moda, arte y diseño interior.

Este proceso no solo representa una oportunidad para coleccionistas, sino también un evento cultural para seguidores del cine, la moda y la arquitectura, interesados en adquirir fragmentos del universo creativo de una artista que convirtió su vida en una extensión de su sensibilidad estética.

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