Suman dos fallecidos en accidentes sobre Llera-Mante en 2026

En lo que va de 2026, el tramo carretero Llera-Mante registra dos personas fallecidas en accidentes automovilísticos. Ambos percances ocurrieron en condiciones de pavimento mojado y en zonas de curvas cerradas.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, este fin de semana se harán presentes las lluvias, por lo que las recomendaciones de conducir con precaución no deben dejarse pasar.

Otros percances con lesionados

Protección Civil del Estado reportó que, además de los hechos fatales, en este mismo tramo se han atendido al menos cuatro accidentes con personas lesionadas durante el año.

En la mayoría de los casos, los conductores perdieron el control al tomar curvas pronunciadas con el asfalto húmedo.

Factores de riesgo de la carretera Llera-Mante

Pavimento derrapante en lluvias: Con fenómenos meteorológicos, el asfalto se vuelve resbaloso y reduce la adherencia de los neumáticos.

Carretera estrecha y sin acotamientos: No hay espacio lateral para maniobras de emergencia o para orillarse ante una falla mecánica.

Exceso de curvas sin peralte: Varias curvas del tramo carecen de peralte, que es la inclinación diseñada para contrarrestar la fuerza centrífuga y evitar que los vehículos se salgan del camino.

Falta de señalización y visibilidad: En temporada de lluvia y neblina, la visibilidad disminuye y hay tramos con señalética insuficiente.

Recomendaciones para conductores en temporada de lluvias

Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:

Reduce la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite, especialmente antes de curvas.

al menos 20 km/h por debajo del límite, especialmente antes de curvas. Aumenta la distancia con el vehículo de enfrente para tener mayor tiempo de frenado.

de enfrente para tener mayor tiempo de frenado. Evita frenar bruscamente en curvas . Si derrapas, suelta el acelerador y gira el volante suavemente hacia donde quieres ir.

. Si derrapas, suelta el acelerador y gira el volante suavemente hacia donde quieres ir. Enciende las luces aunque sea de día para ser más visible.

aunque sea de día para ser más visible. No rebases en curvas ni con línea continua; la visibilidad en la Llera-Mante es limitada.

es limitada. Ten cuidado con encharcamientos que pueden provocar acuaplaneo.

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