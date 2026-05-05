'The Lost Boys' y 'Schmigadoon!' dominan nominaciones a Tony 2026

Los musicales The Lost Boys y Schmigadoon! se convirtieron en los máximos contendientes de la edición número 79 de los Tony Awards al obtener 12 nominaciones cada uno, consolidándose como los espectáculos más reconocidos de la temporada y encabezando una carrera particularmente cerrada.

Muy cerca quedó la reposición de Ragtime, con 11 menciones, mientras que la reinterpretación de Death of a Salesman sumó nueve nominaciones, posicionándose como la obra teatral más destacada.

La distribución de nominaciones refleja una temporada inusualmente fragmentada, sin el dominio absoluto de una sola producción, como ocurrió en años recientes con fenómenos como Hamilton.

Musicals de gran escala frente a producciones alternativas

En la categoría de Mejor Musical Nuevo, The Lost Boys, adaptación del clásico filme de vampiros de 1987, y Schmigadoon!, basado en la sátira musical televisiva, competirán con propuestas de menor escala pero fuerte impacto como Titaníque y Two Strangers (Carry a Cake Across New York).

Mientras tanto, Ragtime encabezará una feroz batalla por Mejor Reposición de Musical frente a nuevas versiones de Cats: The Jellicle Ball y The Rocky Horror Show.

Entre las categorías interpretativas, Daniel Radcliffe consiguió una nominación por su trabajo en Every Brilliant Thing, mientras Nathan Lane y John Lithgow protagonizan una de las competencias más observadas por sus papeles en Death of a Salesman y Giant, respectivamente.

Lee aquí la nota completa: Daniel Radcliffe, nominado al Tony por 'Every Brilliant Thing'

La categoría de Mejor Actor Principal en una Obra también incluye a Mark Strong y Will Harrison, elevando aún más el perfil de una temporada marcada por estrellas de cine y televisión en Broadway.

June Squibb hace historia a los 96 años

Uno de los momentos más emblemáticos de las nominaciones fue el récord alcanzado por June Squibb, quien a sus 96 años se convirtió en la actriz de mayor edad nominada a un Tony, gracias a Marjorie Prime.

Su nominación llega más de seis décadas después de su debut en Broadway, reafirmando una trayectoria extraordinaria y marcando uno de los hitos más destacados de la edición.

También hizo historia Danny Burstein, quien se convirtió en el actor masculino con más nominaciones interpretativas en la historia de los Tony, alcanzando nueve menciones.

La lista también dejó fuera a varias figuras de alto perfil, entre ellas Lea Michele, así como integrantes del elenco de la serie The Bear, incluidos Ayo Edebiri, Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes no lograron nominaciones en sus debuts teatrales.

También quedaron fuera figuras como Keanu Reeves y James Corden.

Más allá del espectáculo, varias obras nominadas reflejan temas sociales y políticos contemporáneos. Producciones como Giant, centrada en acusaciones de antisemitismo contra Roald Dahl, y Liberation, enfocada en feminismo setentero, muestran una cartelera donde Broadway combina entretenimiento con debate cultural.

La ceremonia de los Tony se celebrará el 7 de junio en el emblemático Radio City Music Hall y será conducida por Pink, en una edición que promete una de las competencias más impredecibles y observadas de los últimos años.

Comentarios