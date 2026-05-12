Demandan a Caitlyn Jenner por presunta estafa con criptomoneda

Caitlyn Jenner enfrenta una demanda colectiva relacionada con la criptomoneda meme “$JENNER”, luego de que inversionistas aseguraran haber sido víctimas de una presunta estafa financiera impulsada mediante promociones realizadas por la celebridad.

De acuerdo con información difundida por TMZ, un hombre identificado como Lee Greenfield presentó la acción legal argumentando que Jenner y su representante, Sophia Hutchins, habrían orquestado una estrategia de manipulación del mercado de criptomonedas.

Según la demanda, ambos promovieron activamente el token asegurando que se trataba de un proyecto sólido y una inversión a largo plazo, alentando a seguidores y usuarios de redes sociales a comprar la criptomoneda.

Promocionó el token con mensajes virales y referencias a Trump

En el documento judicial se incluyen capturas de publicaciones donde Jenner supuestamente afirmaba estar “exclusivamente enfocada” en el desarrollo del proyecto.

También habría utilizado frases promocionales como:

“¡¡¡Vamos a llevar esta moneda a la luna!!!”

Además, la demanda señala que Jenner vinculó el token con el presidente Donald Trump y el lema político “MAGA” para atraer más inversionistas y generar expectativa alrededor de la moneda digital.

Acusan cambio repentino hacia otra criptomoneda

Greenfield sostiene que pocos días después del lanzamiento de “$JENNER”, la celebridad comenzó a promocionar otro token denominado “$BBARK”, situación que habría provocado incertidumbre entre los inversionistas.

Según la demanda, tras este cambio el valor de “$JENNER” se desplomó cerca de un 75%.

El caso también involucra al promotor de criptomonedas Sahil Arora, quien presuntamente participó en el lanzamiento inicial del token.

Los demandantes afirman que Arora habría retirado fondos de la operación, provocando el colapso del proyecto y pérdidas para cientos de compradores.

Inversionistas denuncian pérdidas económicas

La demanda sostiene que, pese a las acusaciones contra Arora, Jenner continuó promoviendo versiones relacionadas con la criptomoneda incluso después de señalar públicamente al empresario como un supuesto estafador.

Los inversionistas aseguran que fueron convencidos de que la moneda era una oportunidad segura y rentable, mientras presuntamente terceros obtenían ganancias mediante comisiones y venta de tokens.

Lee Greenfield afirma haber perdido más de $40,000 dólares tras invertir en “$JENNER”.

Hasta el momento, Caitlyn Jenner no ha emitido una postura pública sobre la demanda colectiva.

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