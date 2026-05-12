‘El laberinto del fauno’ emociona a Cannes 20 años después

Veinte años después de su estreno en el Festival de Cannes, El laberinto del fauno regresó este martes a la Sala Debussy como parte de “Cannes Classics”, en una proyección marcada por la nostalgia, la emoción y la vigencia de una película que continúa dialogando con el presente.

Ante una sala completamente llena, el director mexicano Guillermo del Toro recordó las dificultades que enfrentó para concretar el proyecto.

“Hace veinte años hacer esta película fue increíblemente difícil. Fue estar en contra de todo, todo el tiempo”, expresó visiblemente conmovido al subir al escenario.

El realizador señaló que la cinta, ambientada en los años posteriores a la Guerra Civil española, estuvo cerca de no realizarse debido a la falta de apoyo financiero y creativo. Incluso confesó que la experiencia de filmación fue una de las más complicadas de su carrera.

“Fue la segunda peor experiencia filmando de mi vida”, dijo entre risas, al recordar también su trabajo en Mimic junto a Bob y Harvey Weinstein.

Guillermo Del Toro receives a long standing ovation after the screening of ‘Pan’s Labyrinth’ at the #CannesFilmFestival and says “fuck AI” in his post-screening speech.



Cannes boss Thierry Frémaux responds, “that was the first political statement of the festival” pic.twitter.com/OcPlHKVq3u — Deadline (@DEADLINE) May 12, 2026

Durante la presentación, Del Toro reconoció especialmente el trabajo del elenco encabezado por Ivana Baquero, quien interpretó a Ofelia, así como de actores como Sergi López y Ariadna Gil.

El cineasta también evocó el histórico estreno de gala en Cannes en 2006 y admitió que quedó sorprendido por la larga ovación que recibió la película aquella noche.

“Duró tanto como ir de casa al trabajo”, recordó, en medio de un homenaje que confirmó que la obra no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que parece haber crecido dentro de él.

Comentarios