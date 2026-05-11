Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres

La Concacaf anunció este lunes una modificación en el horario de la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Deportivo Toluca FC y Tigres UANL, duelo que se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo informó que el encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, es decir, una hora antes de lo programado originalmente.

“Concacaf anunció hoy que el horario de inicio de la épica Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 entre Deportivo Toluca FC y Tigres UANL ha sido modificado para las 8:00 p.m. ET (6:00 p.m. hora local)”, señaló el organismo.

Concacaf anuncia cambio de horario para la Final 🏆



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Toluca y Tigres buscan el pase al Mundial de Clubes

Además del título regional, el encuentro pondrá en juego el boleto al Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y el acceso a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, por lo que ambos equipos llegan con altas expectativas a la definición continental.

Toluca avanzó a la Final luego de eliminar al Los Angeles FC en semifinales, mientras que Tigres dejó fuera al Nashville SC, ambos representantes de la MLS.

Se revive la Final del Apertura 2025

El choque entre Diablos Rojos y felinos revive además la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, serie que terminó coronando a Toluca tras imponerse en tanda de penales.

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