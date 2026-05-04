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Britney Spears se declara culpable por conducir intoxicada

El distrito del condado indicó que la oferta de declaración era un estándar para acusados ​​sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol

  • 04
  • Mayo
    2026

Britney Spears se declaró culpable el lunes de un cargo menor que le permitirá evitar la cárcel después de que los fiscales la acusaran de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas en el sur de California.

La intérprete de "Baby One More Time" se declaró culpable a través de su abogado, debido a que no se presentó en el tribunal del condado de Ventura. 

Michael A. Goldstein aseguró que este acuerdo de culpabilidad permite que sea sentenciada a un año de libertad condicional, un curso obligatorio por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y multas exigidas por el estado.

La oficina del fiscal de distrito del condado indicó que la oferta de declaración de culpabilidad era estándar para acusados ​​sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin choque ni lesiones en la vía y con un nivel bajo de alcohol en sangre. 

Esto se aplica especialmente a acusados ​​que han mostrado motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, como hizo Spears cuando ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, cerca de donde fue arrestada el 4 de marzo.

Un representante, en ese momento, calificó sus acciones de imperdonables y manifestó que el arresto idealmente conduciría a un cambio largamente postergado en su vida. Spears y sus representantes no han hecho comentarios desde que fue acusada.

Las autoridades indicaron en la denuncia penal que Spears tenía alcohol y drogas en su organismo, pero no especificaron qué drogas ni detallaron su nivel de alcohol en sangre.

Britney Spears: una vida llena de éxitos y polémicas

La estrella pop y exintegrante de “The Mickey Mouse Club” se convirtió en una superestrella definitiva de las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como “Gimme More” e “I'm a Slave 4 U”.

La mayoría de los nueve álbumes de estudio de Spears han sido certificados como platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Sin embargo, se convirtió en foco de los tabloides a comienzos de la década de 2000 y en objeto de un intenso escrutinio público mientras lidiaba con una enfermedad mental.

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En 2008, Spears quedó bajo una tutela ordenada por un tribunal, administrada principalmente por su padre y los abogados de este, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. 

En los últimos años, prácticamente se ha retirado como artista y solo ha lanzado unos pocos sencillos en colaboración desde su último álbum completo, “Glory”, en 2016.

 

 

 


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