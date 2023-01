Despiden a Lisa Marie Presley con amor en homenaje

El homenaje póstumo a Lisa Marie Presley, reunió a distintas celebridades como Billy Corgan, Alanis Morissette y Axl Rose.

Lisa Marie Presley, cantante, compositora e hija de Elvis Presley, fue recordada este domingo durante una ceremonia fúnebre, como una madre cariñosa y un “alma vieja” que soportó la tragedia pero perseveró en su dedicación a proteger el legado de su padre en su calidad de pionero del rock and roll e ícono del pop.

Más de mil personas se reunieron en el jardín delantero de Graceland en una mañana gris y fría de Memphis para llorar la muerte y recordar la vida de Lisa Marie Presley, que falleció el 12 de enero tras ser trasladada a un hospital de California.

Entre los discursos del homenaje, destacó el de la madre de Lisa Marie, la actriz Priscilla Presley, quien leyó un poema de su nieta Harper Vivienne Ann Lockwood, titulado El alma vieja, en el que llama a su madre “un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para mucha gente en todo el mundo”.





“En 1968 ella entró en nuestro mundo, nació cansada, frágil, pero fuerte. Era delicada, pero estaba llena de vida”, leyó Priscilla. “Ella siempre supo que no estaría aquí demasiado tiempo. La niñez pasó, con un destello de sus ojos verdes. Luego formó su propia familia”.





Después de leer el poema, Presley dijo: “Nuestro corazón está roto. Lisa, todos te amamos”. La ceremonia estuvo llena de música. Billy Corgan, vocalista de The Smashing Pumpkins, tocó la guitarra acústica y cantó To Sheila; Alanis Morissette entonó Rest; Axl Rose, de Guns N’ Roses, tocó el piano y cantó November Rain, y The Blackwood Brothers Quartet interpretó dos melodías.





Tras la ceremonia, los dolientes caminaron por el jardín de meditación de Graceland, donde Lisa Marie fue depositada en una tumba junto a su hijo Benjamin Keough, quien falleció en 2020.