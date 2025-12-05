Netflix compra Warner Bros; obtendrá todo el catálogo de HBO Max

Netflix confirmó este viernes la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por $82,700 millones de dólares, una operación que reconfigura por completo la industria del entretenimiento global.

El acuerdo incluye HBO, HBO Max y los históricos estudios Warner Bros., responsables de algunas de las franquicias más influyentes del cine y la televisión.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Paramount quedó fuera; Netflix ganó la puja

La oferta final de Netflix de $27.75 dólares por acción, superó la propuesta presentada por Paramount, que se mantenía como el principal contendiente. Comcast también participó en la puja, pero solo buscaba una parte del conglomerado.

Según ambas compañías, la transacción se cerrará después de la escisión de Discovery Global, empresa que reunirá CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales europeos. Esta separación está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Cabe señalar que los catálogos de HBO, Warner Bros. y el universo DC convivirán en la misma plataforma que éxitos globales de Netflix como "Stranger Things", "Bridgerton" o "Money Heist."

Entre las propiedades que sumará Netflix están:

Series icónicas: "The Sopranos", "The Big Bang Theory", "Game of Thrones"

Clásicos del cine: "Casablanca", "Ciudadano Kane", "The Wizard of Oz"

Blockbusters modernos: la saga "Harry Potter" y todo el catálogo DC

Por su parte, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, celebró la operación:

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de Warner Bros. con títulos que definen la cultura, ampliamos ese alcance como nunca antes”.

La respuesta de Warner Bros. Discovery

Por su parte, David Zaslav, presidente de WBD, calificó la unión como un “momento transformador”:

“Esta alianza reúne a dos potencias de la narrativa para llevar a más personas el entretenimiento que aman”.

Comentarios