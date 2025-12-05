Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Escena

Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'

El actor y comediante Eduardo Manzano falleció a los 87 años. Conocido por 'Los Polivoces' y 'Una familia de 10', Manzano fue un ícono de la comedia mexicana

  • 05
  • Diciembre
    2025

El actor y comediante mexicano, Eduardo Manzano, perdió la vida a los 87 años de edad, el pasado jueves.

Este actor fue conocido como don Arnoldo de "Una familia de 10" y afamado comediante en el programa "Los Polivoces".

A través de redes sociales, su hijo Lalo Manzano Jr. compartió una imagen en la que da a conocer el fallecimiento de su padre. 

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño. 🙏🏻❤️✨"

594078419_1407579340924738_6715191956345312238_n.jpg

¿Quién es Eduardo Manzano?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1983, en la Ciudad de México. Estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, desde joven mostró interés por la comedia.

 

Incursionó en el medio durante la década de los setenta como parte de "Los Polivoces", junto a Entique Cuencia, con quien dio vida a inolvidables personajes como:

  • Gordolfo Gelatino

R.jpg

  • Gelasio Piña "El Wash & Wear"

hqdefault.jpg

  • El Hermano Lelo

hqdefault.jpg

  • Arnoldo López en 'Una Familia de Diez'

snapshot1571969485573.jpg

Eduardo Manzano es considerado uno de los comediantes más queridos de México, debido a que su trabajo inspiró a generaciones de comediantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_monica_escobedo_6703647d20
Hospitalizan a Mónica Escobedo por cirugía para extirpar un mioma
escena_jimmy_kimmel_trump_abbdfa464f
Jimmy Kimmel es más popular que Trump tras cancelación: encuesta
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T104433_543_35eb52ea52
Jim Carrey recibirá 'César Honorífico' en París
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T115435_552_841790a8ed
Machado confirma viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz
thtrbh_d1ba450f6f
Asalto en Pretoria deja 12 muertos, entre ellos tres menores
rnmyg_wmny_310f605b7b
Papa nombra a José E. Ramos Delgado Obispo Auxiliar de Monterrey
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
publicidad
×