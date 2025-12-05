Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'

El actor y comediante mexicano, Eduardo Manzano, perdió la vida a los 87 años de edad, el pasado jueves.

Este actor fue conocido como don Arnoldo de "Una familia de 10" y afamado comediante en el programa "Los Polivoces".

A través de redes sociales, su hijo Lalo Manzano Jr. compartió una imagen en la que da a conocer el fallecimiento de su padre.

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño. 🙏🏻❤️✨"

¿Quién es Eduardo Manzano?

Eduardo Eugenio Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1983, en la Ciudad de México. Estudió ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Sin embargo, desde joven mostró interés por la comedia.

Incursionó en el medio durante la década de los setenta como parte de "Los Polivoces", junto a Entique Cuencia, con quien dio vida a inolvidables personajes como:

Gordolfo Gelatino

Gelasio Piña "El Wash & Wear"

El Hermano Lelo

Arnoldo López en 'Una Familia de Diez'

Eduardo Manzano es considerado uno de los comediantes más queridos de México, debido a que su trabajo inspiró a generaciones de comediantes.

Comentarios