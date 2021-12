Eiza González se muda a este lujoso departamento en NYC

El nuevo departamento de la mexicana de 31 años tiene un costo de 8 mil 300 dólares al mes (alrededor de 172 mil pesos), el cual está ubicado en el piso 56

NUEVA YORK, EUA.- Eiza González es una de las actrices mexicana que ha logrado destacar en Hollywood, pero no sólo por su actuación, sino por su estilo de vida e inclinación por movimientos como el "No Make Up" promoviendo un cambio en los estándares de belleza.

Aunque de manera sutil, la mexicana se ha mantenido en los reflectores tomando papeles secundarios en varias películas producidas por plataformas digitales y estando presente en la alfombra roja, como la imagen principal, de algunas marcas de lujo.

En esta ocasión, la actriz de Baby Driver llamó la atención al darse a conocer que recientemente adquirió un departamento de lujo en un moderno edificio de la Ciudad de Nueva York.

Se trata de una casa-habitación ubicada en el exclusivo y moderno condominio "Sky", ubicado en el famoso vecindario de Hell's Kitchen, en el corazón de Manhattan.

De acuerdo con el reporte, el nuevo departamento de la mexicana de 31 años tiene un costo de 8 mil 300 dólares al mes (alrededor de 172 mil pesos), el cual está ubicado en el piso 56.

El nuevo hogar de González incluye ventanas de piso a techo, pisos de roble y paletas de colores naturales, cocina italiana hecha a mano, electrodomésticos europeos, baños con azulejos y ducha de efecto lluvia; así como lavadora y secadora.