Emociona Mijares al quebrarse en pleno concierto sinfónico

Manuel Mijares conquistó al público con su espectáculo sinfónico, un concierto que celebra sus 40 años de trayectoria y que combina sus grandes éxitos con arreglos orquestales en una puesta en escena de corte elegante.

¿Cómo fue el show sinfónico de Mijares?

El concierto, acompañado por una orquesta de más de 40 músicos, ofreció una experiencia marcada por la nostalgia y el recorrido musical del cantante, quien mostró que su voz se mantiene sólida tras décadas de carrera.

Recorre sus éxitos y conecta con el público

A lo largo de la noche, Mijares interpretó sus temas más emblemáticos, logrando una conexión constante con el público, que acompañó cada canción y respondió con aplausos en distintos momentos del espectáculo.

El momento más emotivo de la noche

Uno de los instantes más destacados ocurrió mientras interpretaba una de sus canciones, cuando su hija, Lucero Mijares, apareció en el escenario para abrazarlo.

El gesto provocó que el cantante se quebrara frente al público, generando una reacción inmediata entre los asistentes.

Ovación y cierre con carga emocional

El momento desató una ovación general y se convirtió en el punto más conmovedor del concierto, consolidando una presentación que no solo celebró su carrera, sino también su historia personal sobre el escenario.

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