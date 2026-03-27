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Shakira rompe récord en Madrid y suma 11 conciertos en su gira

Shakira sumó dos fechas más en Madrid y alcanzará 11 conciertos tras vender 450 mil entradas en horas. La ciudad será el cierre mundial de su gira

  • 27
  • Marzo
    2026

La cantante colombiana Shakira confirmó dos nuevas fechas en Madrid, 10 y 11 de octubre, con las que elevará a 11 sus presentaciones en la capital española como parte del cierre de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

El anuncio llega después de una respuesta masiva del público, donde la artista logró vender 450 mil entradas en cuestión de horas, marcando un récord en la ciudad.

Los nuevos conciertos se suman a los ya programados para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3 y 4 de octubre, consolidando a Madrid como el epicentro del cierre mundial de la gira.

La alta demanda obligó a abrir más fechas desde las preventas, organizadas por etapas a través de plataformas y otros servicios de venta.

De acuerdo con la promotora, la intención es responder al interés del público y evitar que los seguidores se queden sin acceso.

Un espectáculo más allá del escenario

El proyecto en Madrid no será un concierto convencional. La producción contempla la creación de un espacio inmersivo dentro del recinto Iberdrola Music, ubicado en Madrid.

Ahí se levantará el llamado “Estadio Shakira”, dentro de una “ciudad paralela” denominada Macondo Park, que incluirá conciertos, exposiciones, charlas y actividades culturales bajo el concepto “Es Latina”.

El espacio abarcará 40 hectáreas, con un estadio para 50 mil personas, además de una pantalla inmersiva de última generación, considerada única en Europa.

Por su parte, autoridades locales han destacado que la artista permanecerá varios días en la ciudad, generando actividad económica y turística significativa.

Con estas nuevas fechas, la capital española se convierte en el punto final de una de las giras más ambiciosas de la artista en los últimos años.

 


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