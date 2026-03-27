Ecuador bombardea presunta mina ilegal en frontera con Colombia

El Ministerio de Defensa de Ecuador informó este viernes que el Ejército bombardeó una zona donde supuestamente se realizaban actividades de minería ilegal ubicada en la localidad de El Chical, de la provincia norteña de Carchi, fronteriza con Colombia.

En el marco de la operación, que se desarrolló a lo largo de cuatro días, los militares llevaron a cabo “un bombardeo sostenido” y “saturación de fuego”, con lo que lograron destruir cerca de 50 bocaminas.

Golpeó con todo

En este ataque, el Ejército empleó un sistema de armas combinadas conformado por tres tanques AMX-13, morteros de 81 mm con 40 granadas, un helicóptero liviano artillado C3 con munición calibre 0,50 y armamento colectivo con 5.520 cartuchos calibre 7,62 mm.

Según Defensa, los grupos que se dedican a la minería ilegal en esa zona perderían, de manera estimada, unos $108 millones de dólares por año.

"La operación 'Fuego Letal' en Chical les quitó cerca de 110 millones de dólares a las mafias de la minería ilegal y a los grupos armados irregulares a los que les hemos declarado la guerra. Ya se lo dijimos, tienen muy poco tiempo y solo dos opciones: "La cárcel o el infierno", escribió en su cuenta de la red social X el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Noboa contra el crimen organizado

La ofensiva llega en un momento en que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha intensificado la lucha contra el crimen organizado, en la “guerra” que mantiene contra estas estructuras desde hace más de dos años, a las que ha catalogado de “terroristas” y que se dedican principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones bajo amenazas de muerte.

Un ataque en otra frontera con Colombia a principios de marzo, coordinado con Estados Unidos contra los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, generó polémica después de que el presidente, Gustavo Petro, señalara que estaban siendo bombardeados desde territorio vecino, al encontrar en su lado de frontera una bomba sin explotar de Ecuador.

Los dos países dieron por zanjado el incidente, tras la conclusión de una comisión técnica binacional de que existía una alta probabilidad de que el artefacto cayera en Colombia tras rebotar al impactar en territorio ecuatoriano.

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