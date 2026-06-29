Estrellas rinden homenaje a la leyenda Clive Davis

Clive Davis fue un abogado de compañías discográficas que llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música

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Estrellas como Bruce Springsteen, Jennifer Hudson y Kenny G se dieron cita este lunes para rendirle homenaje póstumo a la leyenda de la música Clive Davis.

El servicio estuvo cerrado al público, pero se transmitió en vivo desde la Sinagoga Central en Manhattan. La rabina Angela Warnick Buchdahl señaló que Davis habría estado complacido con la asistencia.

"A Clive le habría encantado esto. Le habría conmovido llenar el recinto, y habría estado emocionado por las superestrellas que han venido a compartir homenajes para él".

Clive Davis, un abogado de compañías discográficas que llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música al impulsar las carreras de numerosas estrellas como:

Whitney Houston

Bruce Springsteen

Alicia Keys

Kenny G

Carlos Santana

Janis Joplin

Grateful Dead

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, Adrien Brody, Hoda Kotb y Gayle King figuraron entre otras personalidades destacadas.

Davis murió el 22 de junio en su apartamento de Manhattan a los 94 años, unas semanas después de haber sido hospitalizado por un problema de las vías respiratorias superiores.

Springsteen afirmó que con la muerte de Davis había desaparecido un mundo: el de los ejecutivos discográficos que, desde arriba, marcaban el rumbo del cambio, y que también incluía a visionarios como Berry Gordy, Ahmet Ertegun, Mo Ostin y Jerry Wexler.

“Hombres que definieron, amaron y sostuvieron el negocio discográfico” explicó "The Boss".

A Davis le sobreviven sus cuatro hijos, ocho nietos y dos bisnietos.

Muere Clive Davis, productor musical de Whitney Houston y Santana

El legendario productor musical, Clive Davis, perdió la vida a los 94 años en Nueva York.

El poderoso ejecutivo de la industria musical, responsable de impulsar las carreras de estrellas como Bruce Springsteen, Carlos Santana y Alicia Keys, así como de las fallecidas Whitney Houston y Janis Joplin.