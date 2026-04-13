Estrellas de Hollywood piden frenar fusión Paramount-Warner

Más de mil figuras destacadas de Hollywood firmaron una carta abierta para oponerse a la posible fusión entre Paramount Global y Warner Bros. Discovery, al advertir consecuencias negativas para la industria del entretenimiento.

Entre los firmantes se encuentran nombres como Joaquin Phoenix, Kristen Stewart, Mark Ruffalo, Denis Villeneuve y David Fincher, entre muchos otros.

Preocupación por concentración de poder

En el documento, los firmantes expresaron su preocupación por la creciente concentración del mercado audiovisual, señalando que la operación reduciría la competencia y afectaría la diversidad de contenidos.

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“La integridad, la independencia y la diversidad de nuestro sector se verían gravemente comprometidas”, advierte la carta, que también subraya que la competencia es clave para una economía y democracia saludables.

Los creativos alertaron que este tipo de fusiones suele traducirse en menos producciones, lo que implica una reducción de oportunidades laborales para miles de trabajadores del sector.

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El guionista Damon Lindelof, conocido por Watchmen, explicó que su decisión de firmar responde a la preocupación por el impacto en técnicos, electricistas, camarógrafos y otros profesionales que sostienen la industria.

Menos estudios, menos opciones

Uno de los puntos centrales del documento es que la fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos en Estados Unidos a solo cuatro, lo que limitaría la producción de películas, especialmente de presupuesto medio.

Además, advierten sobre efectos como:

Menor diversidad de historias

Reducción de distribución independiente

Aumento de costos

Menos opciones para el público

Llamado a autoridades

Los firmantes también respaldaron la intervención de autoridades como Rob Bonta, quien analiza posibles acciones legales para frenar la operación.

“Agradecemos su liderazgo y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia y proteger los empleos”, señalaron.

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La carta sostiene que Hollywood ya enfrenta una fuerte presión derivada de fusiones anteriores, que han reducido la producción y concentrado las decisiones en pocas empresas.

En este contexto, la posible unión entre Paramount y Warner Bros. Discovery es vista por amplios sectores como una amenaza adicional para la sostenibilidad de la industria y la libertad creativa.





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