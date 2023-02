Estrenan comedia con mucho corazón: Tu casa o la mía

Reese Witherspoon y Ashton Kutcher comparten créditos en Tu casa o la mía. Esta película ya está disponible en streaming.

A unos días de San Valentín, Netflix estrena Tu casa o la mía, una nueva comedia romántica que promete entrar a la lista de romcoms favoritas del público, al tener como protagonistas a Reese Witherspoon y Ashton Kutcher.

Estos dos actores que conocen bien el género de la comedia romántica comparten créditos por primera vez para dar vida a la historia de Debbie y Peter, dos mejores amigos con una historia en común. Ella vive en Los Ángeles, él, en Nueva York. Por trabajo deben intercambiar casas durante una semana, y es cuando descubrirán que lo que quieren tal vez no es lo que necesitan.





Kutcher confesó que desde hace tiempo buscaba coincidir con Reese en un proyecto. “He querido hacer una película con Reese durante toda mi carrera y me hace feliz el haberlo conseguido finalmente. Lo único que me entristece un poco es que no hayamos podido compartir más escenas cara a cara. Ese es mi nuevo objetivo en este momento”, dijo el actor.

Y es que lograr química en la pareja, aún y cuando son escasas las escenas en donde están juntos, fue el mayor reto para Tu casa o la mía. Witherspoon destacó que Ashton y ella ‘ensayaron’ enviándose mensajes diariamente previo al rodaje, tal y como lo harían unos mejores amigos.

“Fue algo peculiar porque prácticamente no nos conocíamos”, relató la actriz. “Los mensajes (en video) funcionaron, fue bueno y divertido, en un punto nuestros hijos y perros ya estaban en los videos”. El filme está disponible desde hoy en la plataforma.