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Internacional

Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II

La plataforma emitirá el sobrevuelo de la misión este lunes tras quedar fuera del lanzamiento, en un intento por impulsar su alianza con la NASA

  • 05
  • Abril
    2026

Pese a que Netflix es una de las plataformas de streaming más importantes del planeta, no pudo transmitir el despegue de la misión Artemis II, pero, para su paso alrededor de la Luna, sí tendrá una transmisión en su plataforma.

Esta noticia fue confirmada por un representante de la NASA, quien confirmó la retransmisión de su sobrevuelo lunar este lunes a través de un nuevo aviso en la página de la plataforma.

En el verano de 2025, Netflix llegó a un acuerdo con la NASA para incorporar "NASA+" a su plataforma; sin embargo, no tuvo el mejor de los éxitos dicha inclusión al catálogo.

Pues, hasta el momento solo se ha realizado una transmisión, la cual fue el pasado 31 de julio de 2025.

En este sentido, se esperaba que la retransmisión del lanzamiento hubiera ayudado a impulsar dicho contenido en la plataforma; sin embargo, Netflix no fue parte del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy el pasado 1 de abril, el cual marca el primer viaje de los humanos a la Luna desde la misión del Apolo 17 en 1972.

Cuándo ver el sobrevuelo lunar de Artemis II

Hora de inicio oficial: lunes 6 de abril a las 12:00 GMT-5.

Encuentra tu zona horaria local a continuación para asegurarte de no perderte la transmisión en vivo:

  • América del Norte: 10:00 AM PT | 11:00 AM MT | 12:00 PM CT | 1:00 PM ET
  • Sudamérica: 14:00 BRT
  • Reino Unido y Europa: 17:00 UTC | 18:00 BST | 19:00 CEST
  • Medio Oriente e India: 9:00 p.m. GST | 10:30 p.m. hora del Este
  • Japón: 2:00 AM JST (martes 7 de abril)
  • Australia: 3:00 AM AEST (martes, 7 de abril)
  • Nueva Zelanda: 5:00 AM NZST (martes, 7 de abril)

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