Chivas, primer equipo clasificado a Liguilla del Clausura 2026

El Guadalajara se convirtió en el primer equipo clasificado a la Liguilla del Clausura 2026 tras empatar 2-2 frente a Pumas UNAM, resultado que le permitió asegurar matemáticamente su lugar entre los ocho mejores del torneo.

Con 31 puntos en la tabla, el conjunto rojiblanco ya no puede salir de los puestos de clasificación directa, en un torneo que regresa al formato tradicional sin Play-In.

Empate que vale clasificación

El Rebaño vino de atrás para rescatar el empate en casa, un punto que terminó siendo suficiente para sellar su pase a la fase final.

La combinación de resultados también jugó a su favor, ya que FC Juárez, el único equipo que aún podía alcanzarlo fuera de zona de Liguilla, quedó sin margen matemático al sumar apenas 15 puntos con un partido pendiente.

Lee la nota completa: Chivas empata ante Pumas y se mantiene en el liderato

Liderato firme en la recta final

Además de asegurar su clasificación, Chivas se mantiene como líder del campeonato, con una ventaja de cuatro unidades sobre Cruz Azul, su perseguidor más cercano.

Esta diferencia le garantiza permanecer en la cima al menos por un par de jornadas más.

Los resultados de sus rivales también beneficiaron a Chivas. Cruz Azul cayó 1-2 ante Pachuca, mientras que Toluca perdió frente a Querétaro, lo que permitió al Guadalajara ampliar su margen en la tabla.

La mejor ofensiva del torneo

Uno de los pilares del buen momento del equipo dirigido por Gabriel Milito ha sido su contundencia al frente.

Tras el empate ante Pumas, Guadalajara alcanzó 27 goles, cifra que lo coloca como el ataque más efectivo del torneo, superando los 24 tantos de Cruz Azul.

OFICIAL 🚨:@Chivas, bienvenido a la Fase Final del Con México Clausura 2026. 👊



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A pesar de ya tener el boleto en mano, el cierre de torneo no será sencillo para el Rebaño, que aún debe enfrentar a rivales como Tigres UANL, Puebla, Necaxa y Xolos.

Con ese calendario, el equipo aún aspira a aumentar su cosecha hasta los 43 puntos.

El buen funcionamiento colectivo ha generado expectativa entre la afición, que ve en este plantel a un serio candidato al título.

Sin embargo, el equipo podría verse afectado por convocatorias a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

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