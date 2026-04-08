'Buena suerte, diviértete, no mueras' plantea el fin por la IA

¿El fin del mundo será a manos de la inteligencia artificial? Por lo menos la comedia distópica "Buena suerte, diviértete, no mueras" plantea que sí, los últimos días del planeta serán así.

Dirigida por Gore Verbinski y escrita por Matthew Robinson, esta peculiar historia inicia cuando un hombre (Sam Rockwell) irrumpe en una cafetería con varias bombas atadas al cuerpo y un detonador mientras afirma venir del futuro; su objetivo no es asustar, sino reclutar personas que le ayuden a impedir el apocalipsis de la IA… ¿Lo logrará?

El director señaló que el guion le llegó desde el 2017, pero tardó en hacerlo realidad porque actualmente es difícil trabajar con historias originales.

“Los estudios quieren secuelas, los espectadores están esclavizados por sus algoritmos y la franquicia cinematográfica ha comenzado a perder su encanto".

“Mientras tanto, las audiencias dicen que quieren algo nuevo, pero no siempre se presentan cuando alguien se atreve a hacerlo. Esto es algo nuevo, ahora vayan a verlo”, dijo.

Trabajar con Rockwell era algo que tenía pendiente y que sin duda valió la pena porque el actor aportó mucho al personaje, señaló Verbinski.

“Aquí el personaje de Sam se encuentra contra reloj desde el inicio; hay urgencia y paranoia a cada momento. Él es gracioso, pero peligroso porque puedes sentir una sensación de dolor profundo y pérdida. Sam tiene una manera de hacer que todo eso parezca fácil, pero logra cumplir con el trabajo”, destacó el director. “Es una actuación muy específica y Sam es sublime en ese papel.

En el elenco también están Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry y Juno Temple, quienes conforman el equipo –de creyentes, no creyentes, fuertes y no tan fuertes– que decide sumarse al líder y luchar contra la inteligencia artificial.

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