Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León

Monterrey y su área metropolitana registran este sábado un inicio de jornada con cielo mayormente nublado y condiciones brumosas, acompañado de una temperatura cercana a los 19 grados. El ambiente se mantiene estable durante la mañana, pero con presencia de humedad que podría influir en el desarrollo de lluvias más adelante.

Sin embargo, hacia la tarde se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de viento del norte y el incremento de nubosidad favorecerán la aparición de chubascos y tormentas, elevando la temperatura máxima a los 29 grados.

¿Cómo evolucionará el clima durante el día?

Durante la tarde, además del aumento térmico, se prevén rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 50 km/h, lo que podría generar condiciones inestables en distintos puntos de la zona metropolitana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 90%, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Para la noche, el ambiente cambiará a condiciones más frescas, con una temperatura aproximada de 15 grados. Persistirán los chubascos y tormentas, lo que mantendrá el suelo húmedo y podría generar acumulaciones de agua en algunas zonas.

¿Qué se espera en los próximos días?

El pronóstico extendido indica que las lluvias continuarán durante el domingo, con una temperatura máxima de 15 grados y mínima de 12 grados, además de vientos moderados. A partir del lunes, las precipitaciones disminuirán gradualmente, aunque se mantendrán condiciones parcialmente nubladas.

Para martes y miércoles, se espera un ambiente más estable, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados como máximas, y menor probabilidad de lluvia.

Exhorta PC de NL a tomar precauciones ante lluvias y vientos fuertes

Ante la presencia de lluvias y rachas de viento durante la tarde y noche, es importante que la población adopte medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo:

Si te encuentras en ríos, parques acuáticos o zonas turísticas , mantente alerta y sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades, evitando actividades que puedan ponerte en peligro.

, mantente alerta y sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades, evitando actividades que puedan ponerte en peligro. No intentar cruzar ríos, arroyos o áreas inundadas , ya que la corriente puede aumentar repentinamente.

, ya que la corriente puede aumentar repentinamente. Al conducir, hazlo con precaución, reduce la velocidad y mantén distancia entre vehículos.

También es fundamental alejarse de árboles, postes o estructuras inestables que puedan colapsar por el viento.

En casa, asegura objetos que puedan ser desplazados, como láminas o muebles ligeros, y durante tormentas eléctricas evita refugiarte bajo árboles, ya que representan un riesgo por descargas eléctricas.

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