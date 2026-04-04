Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Nuevo León

Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León

Aunque la primer parte del día no presentará variaciones, durante la noche habrá cambios drásticos por el Frente Frío 43. Conoce aquí el pronóstico completo.

  • 04
  • Abril
    2026

Monterrey y su área metropolitana registran este sábado un inicio de jornada con cielo mayormente nublado y condiciones brumosas, acompañado de una temperatura cercana a los 19 grados. El ambiente se mantiene estable durante la mañana, pero con presencia de humedad que podría influir en el desarrollo de lluvias más adelante.

Sin embargo, hacia la tarde se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de viento del norte y el incremento de nubosidad favorecerán la aparición de chubascos y tormentas, elevando la temperatura máxima a los 29 grados.

¿Cómo evolucionará el clima durante el día?

Durante la tarde, además del aumento térmico, se prevén rachas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 50 km/h, lo que podría generar condiciones inestables en distintos puntos de la zona metropolitana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 90%, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Para la noche, el ambiente cambiará a condiciones más frescas, con una temperatura aproximada de 15 grados. Persistirán los chubascos y tormentas, lo que mantendrá el suelo húmedo y podría generar acumulaciones de agua en algunas zonas.

¿Qué se espera en los próximos días?

El pronóstico extendido indica que las lluvias continuarán durante el domingo, con una temperatura máxima de 15 grados y mínima de 12 grados, además de vientos moderados. A partir del lunes, las precipitaciones disminuirán gradualmente, aunque se mantendrán condiciones parcialmente nubladas.

Para martes y miércoles, se espera un ambiente más estable, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados como máximas, y menor probabilidad de lluvia.

Exhorta PC de NL a tomar precauciones ante lluvias y vientos fuertes

Ante la presencia de lluvias y rachas de viento durante la tarde y noche, es importante que la población adopte medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo:

  • Si te encuentras en ríos, parques acuáticos o zonas turísticas, mantente alerta y sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades, evitando actividades que puedan ponerte en peligro.
  • No intentar cruzar ríos, arroyos o áreas inundadas, ya que la corriente puede aumentar repentinamente.
  • Al conducir, hazlo con precaución, reduce la velocidad y mantén distancia entre vehículos.
  • También es fundamental alejarse de árboles, postes o estructuras inestables que puedan colapsar por el viento.

En casa, asegura objetos que puedan ser desplazados, como láminas o muebles ligeros, y durante tormentas eléctricas evita refugiarte bajo árboles, ya que representan un riesgo por descargas eléctricas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

4c337f13_d446_4d72_a893_aae525b59ddc_2de525eb97
Regresan de vacaciones por Semana Santa a Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_22_15_PM_d39533f198
Viven neoleoneses una fría y lluviosa primavera
catedral_monterrey_domingo_be4237befa
Abarrotan regios catedral por domingo de resurrección
publicidad

Últimas Noticias

escena_pasuca_a295371b8a
Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición
nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×