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Selena Gómez deslumbra con su look en evento de Rare Beauty

El anuncio de nuevos lanzamientos se convirtió rápidamente en tendencia donde usuarios destacaron la creatividad del concepto.

  • 05
  • Abril
    2026

La actriz y cantante Selena Gomez acaparó miradas durante la presentación de su marca Rare Beauty al lucir un look inspirado en una muñeca.

Con un estilismo cuidadosamente planeado, la artista apostó por un outfit que evocaba delicadeza y perfección estética, complementado con un maquillaje impecable que resaltó los productos de su propia línea.

El evento, que reunió a medios e invitados especiales, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde usuarios destacaron la creatividad del concepto y la manera en que logró transmitir la esencia de la marca: autenticidad y autoexpresión.

¿Por qué llamó la atención su imagen?

Su imagen, con detalles pulidos y una apariencia casi de porcelana, generó conversación por el contraste entre lo artificial del concepto y el mensaje de belleza real que promueve la marca.

selena gomez

¿Qué representa este evento para Rare Beauty?

Más allá del impacto visual, la presentación reafirma el posicionamiento de Rare Beauty dentro de la industria cosmética, consolidándose como una marca influyente que conecta con nuevas generaciones.

La elección de este look marcó un momento del evento y reflejó la capacidad de Selena Gomez para reinventarse y mantenerse vigente tanto en el entretenimiento como en el ámbito empresarial.


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