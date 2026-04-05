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Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas

Ambos equipos se combinaron para lograr un total de 379 lanzamientos por parte de 13 lanzadores, donde los Marlins dieron al menos 10 bases por bola

  • 05
  • Abril
    2026

El reloj de lanzamientos de las Grandes Ligas de Baseball (MLB) colapsó durante el juego entre los New York Yankees y Miami Marlins, luego de batir un nuevo récord este fin de semana.

La victoria de los Yankees fue de 9-7 con un juego de 3 horas y 49 minutos. Este tiempo es considerado como el  juego de nueve entradas más largo desde que se instaló el reloj de lanzamientos para la temporada 2023.

Nueva York y Miami se combinaron para 379 lanzamientos de 13 lanzadores, y los lanzadores de los Marlins dieron 10 bases por bola, con lo que aumentaron su total a 21.

La marca previa más alta para un juego de nueve entradas desde que comenzó el reloj de lanzamientos en 2023 era de 3:45, en la victoria de los Oakland Athletics por 7-6 de visita ante los New York Mets el 15 de agosto de 2024.

El tiempo promedio de un juego de nueve entradas en las Grandes Ligas bajó de 3:04 en 2022 a 2:40.

Al año siguiente, cuando se instaló el reloj, y disminuyó a 2:36 en 2024, su cifra más baja desde las 2:35 de 1984

El tiempo promedio de los juegos superó las 3 horas por primera vez en 2016.

Alcanzó un récord de 3:10 en 2021, antes de que la introducción del dispositivo electrónico PitchCom para pedir lanzamientos ayudara a reducirlo a 3:04 en 2022.

Previo a su instalación, se contaba con un récord de 13-9 de Boston vs. Baltimore el 27 de septiembre de 2022.


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