Pepe Aguilar fue artista sorpresa de Peso Pluma en Texas 

El cantante Pepe Aguilar sorprendió al público al aparecer como artista invitado durante un concierto de Peso Pluma, desatando una ovación inmediata entre los asistentes.

El momento ocurrióen el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, durante una de las presentaciones del intérprete de corridos tumbados.

¿Cómo reaccionaron los fans?

La colaboración tomó por sorpresa a los asistentes, quienes no esperaban ver a una de las figuras más representativas del regional mexicano compartir escenario con uno de los exponentes más actuales del género.

Aunque el momento se volvió viral en redes sociales, hasta ahora no se ha confirmado de forma oficial el recinto específico ni más detalles del evento.

En los clips compartidos por asistentes se observa a ambos artistas interpretando juntos, destacando la mezcla de estilos entre la trayectoria de Aguilar y la propuesta contemporánea de Peso Pluma.

Pepe aguilar fue el invitado especial de Peso Pluma y Tito en su concierto esta noche. pic.twitter.com/zQX25CDZWM — El Príncipe (@EL3PRINCIPE) April 4, 2026

¿Qué representa esta colaboración para el género?

La participación de Aguilar elevó el ambiente del concierto y también fue vista como un encuentro entre generaciones dentro del regional mexicano.

Este tipo de colaboraciones amplía el alcance del género y muestra cómo figuras consolidadas y nuevas voces pueden coincidir en el escenario para crear momentos que conectan con el público.

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