Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo

Un despliegue multidisciplinario de búsqueda y rescate se llevó a cabo este sábado en la presa El Cuchillo, en el municipio de China, tras el reporte de una persona extraviada en el embalse.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León lideraron las operaciones para localizar a Omar Ponce Lima, de entre 50 y 55 años de edad, originario de Poza Rica, Veracruz.

Despliegue operativo de alto alcance

Las labores de búsqueda iniciaron a las 08:00 horas, concentrando los esfuerzos en el último punto de avistamiento proporcionado por los familiares de la víctima.

El operativo contó con la participación del equipo voluntario Axolotes, quienes realizaron inmersiones y exploración interna en las aguas de la presa.

Las acciones se extendieron a diversos frentes para cubrir la mayor superficie posible:

Búsqueda subacuática: Se realizaron tres horas de exploración mediante buzo con línea umbilical.

Apoyo K9: Equipos caninos especializados realizaron recorridos de "orillero" a bordo de lanchas.

Vigilancia aérea: Se utilizaron drones y un helicóptero para realizar una evaluación técnica desde

Comentarios