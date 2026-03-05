Fallece el mexicano Pedro Friedeberg, maestro del surrealismo

El artista visual Pedro Friedeberg, uno de los referentes del surrealismo en México, falleció a los 90 años en su domicilio en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Su trayectoria dejó una huella amplia en el arte contemporáneo mediante esculturas, pinturas y objetos de diseño que trascendieron fronteras y formaron parte de colecciones y espacios culturales dentro y fuera del país.

Nacido en Florencia, Italia, en 1936, llegó a México cuando tenía tres años. Con el paso del tiempo se convirtió en una figura clave dentro del panorama artístico nacional. Su obra se caracterizó por integrar elementos del surrealismo, la geometría y la arquitectura, rasgos que marcaron un estilo visual reconocible en múltiples disciplinas.

¿Quién fue Pedro Friedeberg y por qué es referente del surrealismo en México?

Pedro Friedeberg desarrolló una carrera artística que combinó pintura, escultura y diseño de mobiliario. Sus piezas se distinguieron por el uso de patrones complejos, simbolismo y composiciones que mezclaban referencias culturales, históricas y arquitectónicas.

A lo largo de su trayectoria participó en exposiciones en México y en el extranjero, consolidando una presencia constante en el circuito artístico internacional. Su trabajo fue identificado como parte del surrealismo mexicano contemporáneo, movimiento que exploró mundos imaginarios y combinaciones visuales poco convencionales.

La Mano-silla, una de las obras más reconocidas del artista

Entre sus creaciones más conocidas se encuentra la Mano de Akhenatón, elaborada en 1962 y popularmente conocida como la Mano-silla. Esta escultura, inspirada en un faraón egipcio, se convirtió en una de las piezas más representativas de su producción artística.

La obra fusiona arte y diseño funcional al representar una mano gigante que también funciona como asiento. Con el paso del tiempo se transformó en un símbolo visual del trabajo de Friedeberg y en una referencia recurrente dentro del arte contemporáneo mexicano.

Formación artística y su relación con Mathias Goeritz

Durante su juventud estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, abandonó la carrera para dedicarse por completo al arte después de recibir el consejo de su maestro Mathias Goeritz, escultor y poeta que influyó en la escena cultural del país.

Su primera exposición se realizó en 1959 en la Galería Diana, en México. A partir de ese momento comenzó una trayectoria que lo llevó a exhibir su trabajo en diversos espacios culturales y museos, consolidando su presencia dentro del arte moderno.

Obras de Pedro Friedeberg en México y su presencia cultural

La producción artística de Friedeberg se encuentra en distintos puntos de México, especialmente en la Ciudad de México. Entre sus trabajos destacan el mural “Dieciséis adivinanzas de un astronauta hindú” y la escultura “El faro del silencio”.

Además de sus esculturas y pinturas, también desarrolló diseño de mobiliario artístico, como mesas, relojes y otros objetos decorativos que integraban el mismo lenguaje visual característico de su obra.

En su etapa universitaria también participó en la revista cultural “México: This Month”, publicación dirigida por la antropóloga Anita Brenner, la cual difundía manifestaciones artísticas mexicanas en inglés a nivel internacional.

INBAL lamenta la muerte de Pedro Friedeberg

El fallecimiento del artista fue confirmado por sus familiares mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje informaron que murió en la mañana de este jueves rodeado de su familia.

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber compartido con él todo este tiempo”.

También señalaron que su obra deja un legado amplio dentro del arte mexicano y solicitaron respeto y privacidad para la familia.

Tras conocerse la noticia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) expresó que con su muerte el país pierde a una figura considerada fundamental dentro del arte contemporáneo mexicano, cuya producción artística marcó varias generaciones.

