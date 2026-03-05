Asegura Trump que Cuba está 'desesperada' por hacer un acuerdo

Cuba está "despertada"; al menos eso es lo que asegura Donald Trump.

Y es que este jueves el presidente de Estados Unidos aseguró que la isla está "desesperada" por lograr un acuerdo con su gobierno de manera inmediata.

Trump hizo esta declaración durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de la MLS Cup 2025 del Inter de Miami, donde juega Lionel Messi.

"No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada", aseguró.

Del mismo modo, el republicano agregó que "solo es cuestión de tiempo" que su Administración se centre en Cuba.

Con esto, el mandatario da a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el pasado fin de semana ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Previo a esta afirmación, el mandatario había asegurado en una entrevista con el medio digital Político que la caída del régimen cubano sería "la cereza del pastel" y explicó que Estados Unidos lleva más de 50 años detrás de este objetivo, pero que para él esto era un objetivo menor.

Estas declaraciones se producen después de que en las últimas semanas diversos medios estadounidenses reportaron contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

Comentarios