bruno_mars_cdmx_b8c6c2e5e5
Bruno Mars confirma su regreso a México con cuatro conciertos

Bruno Mars volverá a México con cuatro conciertos en diciembre de 2026 como parte de su gira 'The Romantic Tour'. Estará acompañado por Anderson .Paak

  • 05
  • Marzo
    2026

El cantante estadounidense Bruno Mars volverá a México con una serie de conciertos en la Ciudad de México como parte de su nueva gira “The Romantic Tour”, una de las producciones musicales más esperadas por sus seguidores en el país.

El intérprete ofrecerá cuatro presentaciones en diciembre de 2026, acompañado por el músico Anderson .Paak, quien participará en el espectáculo bajo su alter ego DJ Pee-Wee.

Cuatro fechas confirmadas para diciembre

Los conciertos del cantante se realizarán en la Ciudad de México y formarán parte de la agenda musical de cierre de año en la capital.

Las fechas confirmadas son:

  • 3 de diciembre de 2026
  • 4 de diciembre de 2026
  • 7 de diciembre de 2026
  • 8 de diciembre de 2026

Cabe señalar que se espera una alta demanda de entradas, considerando la popularidad del artista y el éxito que han tenido sus anteriores visitas al país.

Para participar en la preventa exclusiva para seguidores, los interesados deberán registrarse previamente en el sitio oficial del tour antes del 9 de marzo.

El calendario de venta se organizará de la siguiente manera:

Preventa para fans – 11 de marzo de 2026

  • Conciertos del 3 y 4 de diciembre: desde las 12:00 horas
  • Conciertos del 7 y 8 de diciembre: desde las 14:00 horas

Venta general – 12 de marzo de 2026

  • Conciertos del 3 y 4 de diciembre: desde las 12:00 horas
  • Conciertos del 7 y 8 de diciembre: desde las 14:00 horas

“The Romantic”, el nuevo capítulo musical de Bruno Mars

La gira llega acompañada del lanzamiento de “The Romantic”, el nuevo álbum del cantante, un material que explora distintas etapas del amor a lo largo de nueve canciones.

El disco mezcla soul, funk y ritmos con influencia latina, manteniendo el estilo que ha convertido a Mars en una de las figuras más reconocidas del pop internacional.

Entre los temas incluidos destacan “Risk It All”, que abre el álbum con trompetas inspiradas en sonidos de mariachi, además de sencillos como “I Just Might” y “Cha Cha Cha”, canciones que alternan entre ritmos bailables y baladas románticas.

El álbum llega casi una década después de su exitoso trabajo “24K Magic”, marcando una nueva etapa en la carrera del artista.

 


