Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
Antonio Nerio Maltos, informó que en la obra se invirtieron más de 900 mil pesos e incluye escalinata, rampa y dos módulos de parabús.
- 05
-
Marzo
2026
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó un nuevo parabús construido sobre la Calzada Madero, a la altura del Conalep Saltillo I, con lo que dio cumplimiento a un compromiso adquirido con la comunidad estudiantil de este plantel y con habitantes del sector norponiente de la ciudad.
La obra beneficiará a cientos de estudiantes, así como a vecinas y vecinos de la zona, al ofrecer un espacio más seguro para el ascenso y descenso del transporte público.
La seguridad y el desarrollo de la comunidad estudiantil son importantes, dieron a conocer durante el desarrollo del evento así como mantener cercanía con la ciudadanía y cumplir los compromisos adquiridos, como ocurrió con la construcción de este parabús que beneficia directamente a estudiantes, docentes y personal del Conalep.
El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que en la obra se invirtieron más de 900 mil pesos e incluye escalinata, rampa y dos módulos de parabús.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas