Destaca Nuevo León por atraer inversión internacional

Nuevo León continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión nacional e internacional, impulsado por su dinamismo económico y su capacidad para adaptarse a entornos de innovación, informó el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario señaló que el crecimiento de la entidad responde a una combinación de factores que incluyen infraestructura, talento especializado y condiciones favorables para el desarrollo empresarial.

Gira en Asia impulsa nuevos acuerdos de inversión

Como parte de esta estrategia, destacó la reciente gira de trabajo encabezada por el gobernador Samuel García en Japón y Corea, la cual permitió establecer acuerdos que impactarán en el desarrollo industrial y tecnológico del estado.

Nuevo León se ha consolidado como un estado innovador y visionario, donde las empresas encuentran condiciones para expandirse, invertir y adoptar tecnología, lo que fortalece su competitividad y favorece la generación de empleos de calidad.

Gobierno apuesta por crecimiento sostenido

Flores Serna subrayó que la administración estatal mantiene una política enfocada en impulsar la inversión, facilitar la expansión de empresas y fortalecer el entorno de negocios, con miras a sostener el crecimiento económico.

El objetivo, dijo, es mantener a la entidad como un referente en desarrollo económico mediante un modelo que priorice la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad.

Impulsan innovación y transformación industrial

“Cuando las empresas innovan, no solo elevan su productividad, sino que también abren la puerta a mejores oportunidades para la fuerza laboral y a un crecimiento más sólido para la entidad. Por ello, seguiremos impulsando condiciones que favorezcan la inversión, la adopción tecnológica y la transformación industrial, para seguir siendo primer lugar en todo”.

Modelo de colaboración fortalece liderazgo estatal

El funcionario agregó que el posicionamiento de Nuevo León es resultado de una estrategia que fomenta la colaboración entre el sector público, la iniciativa privada y la academia, lo que permite generar sinergias para el desarrollo.

Este modelo de desarrollo permite consolidar a la entidad como el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, proyectándola como un polo de innovación y progreso a nivel nacional e internacional.

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