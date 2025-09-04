Cerrar X
Gorillaz presenta su nuevo álbum durante su concierto en Londres

Durante la cuarta noche de sus shows por el 25.º aniversario de su álbum debut, revelaron temas de su próximo álbum, que aún no tiene título ni fecha de salida

  • 04
  • Septiembre
    2025

La banda británica animada Gorillaz celebró el 25.º aniversario de su álbum debut con una serie de conciertos en el Copper Box Arena de Londres, donde sorprendió a sus fans con un repaso por su discografía y la presentación de un nuevo material inédito.

Durante las cuatro noches de show, que iniciaron el lunes, la agrupación liderada por Damon Albarn interpretó de forma íntegra sus discos más emblemáticos: “Gorillaz” (2000) en la primera noche, “Demon Days” (2005) en la segunda y “Plastic Beach” (2010) en la tercera, pero, para la última presentación, realizada este miércoles, revelaron canciones de su próximo álbum de estudio, que aún no tiene título ni fecha de lanzamiento.

En esta ocasión especial, la banda contó con invitados como el dúo Sparks y Johnny Marr, ambos exmiembros de The Smiths. También se unieron al escenario Anoushka Shankar, Joe Talbot, el rapero argentino Trueno, Gruff Rhys y Paul Simonon.

De acuerdo con el medio Stereogum, una de las nuevas canciones se titularía “The Happy Dictator” y sería fruto de la colaboración con Sparks y Marr.

Recientemente, Albarn adelantó que el nuevo proyecto será multilingüe. “¡Mi nuevo disco de Gorillaz está en cuatro idiomas!”, dijo en una entrevista con NME.

Aunque en marzo había insinuado que el lanzamiento podría darse en 2025, en una charla posterior con The Times aclaró que el álbum —aún sin nombre oficial— está previsto para 2026.


