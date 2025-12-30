Podcast
Deportes

¡Otro más! Tigres hace oficial la salida Eduardo Tercero

Aunque Tercero aún tenía contrato vigente con Tigres, tanto él como la directiva optaron por cerrar el ciclo de manera anticipada

  • 30
  • Diciembre
    2025

Tigres se está tomando en serio la "limpia" del plantel.

Este martes, el club hizo oficial la salida del central Eduardo Tercero mediante sus redes sociales, en donde agradecieron su paso por la institución.

Tercero arribó a Nuevo León en 2018 después de su paso por los ahora extintos Lobos BUAP, para convertirse en una opción sólida en la defensa felina; sin embargo, su estadía en el club estuvo marcada por la falta de continuidad y la escasa participación, en especial durante los últimos torneos.

Con Tigres, Tercero conquistó dos Ligas MX (18-19 y 22-23), Campeones Cup y Campeón de Campeones (22-23) y Concachampions (19-20).

Pese a esto, su rol fue mayormente secundario, sin lograr consolidarse como titular ni competir de forma regular por un puesto en el once inicial.

En 2021 fue cedido a Tijuana para que ganara minutos, cosa que sí sucedió, pero tras su regreso a Tigres volvió a quedar relegado a entrar de cambio, situación que continuó en los siguientes semestres, y en algunos no logró sumar minutos oficiales por periodos prolongados.

Esta nueva salida en el equipo de San Nicolás se da como parte del proceso de ajustes que vive Tigres de cara al Clausura 2026, en el que el club ha comenzado a definir bajas y movimientos para refrescar su plantilla. Aunque Tercero aún tenía contrato vigente con Tigres, tanto él como la directiva optaron por cerrar el ciclo de manera anticipada.

Ahora, el defensor mexicano queda libre para buscar un nuevo destino en su carrera profesional, con la intención de reencontrarse con la regularidad que no pudo tener en sus últimas etapas como jugador felino.


