Escena

La Oreja de Van Gogh lanza tema inédito con el regreso de Amaia

La banda presentó Todos estamos bailando la misma canción, primer sencillo con Amaia Montero tras casi 20 años, en medio de polémica y reacciones divididas

  • 02
  • Enero
    2026

Después de varios meses en el ojo del huracán, por el regreso de Amaia Montero, tras el despido injustificado de Leire Martínez, a quien sacaron de la banda para que pudiera regresar la primera, la Oreja de Van Gogh presentó un nuevo tema inédito.

Minutos antes de que terminara el 2025, la agrupación lanzó Todos estamos bailando la misma canción, tema en el que destaca la voz de Amaia Montero, quien volvió al grupo casi dos décadas después de haber salido.

El pasado 23 de diciembre, el mismo día en que, en 1888, Vincent van Gogh se cortó la oreja, se dio a conocer el título del primer single de esta etapa, así como su portada, en la que aparecen los integrantes actuales abrazándose y sonriendo.

También se sabía que está producido por Paco Salazar y compuesto por Amaia y Xabi San Martín (que ya coescribieron himnos como Rosas o Puedes Contar Conmigo), pero había muchos interrogantes en el aire antes de su estreno en el especial La Casa de la Música que RTVE emitió justo antes de las campanadas de fin de año.

El propio grupo calentó aún más el ambiente acompañando el anuncio de su sencillo con una reflexión de la ensayista y editora británica Helen Pluckrose, que dice: “Soy el producto de millones de años de evolución. Cada uno de mis ancestros fue lo suficientemente fuerte, sano, atractivo y afortunado como para sobrevivir y reproducirse… La probabilidad de mi existencia es infinitesimalmente pequeña y, sin embargo, aquí estoy”.

La nueva canción provocó reacciones encontradas, pues no a todos les agradó; además, quienes están a favor de Leire desaprobaron la alineación actual.


