Salud lamenta muerte de médicos pasantes en Namiquipa

La Secretaría de Salud envío sus condolencias a los familiares de los estudiantes de medicina que perdieron la vida este lunes a causa de un accidente automovilístico registrado en Namiquipa, Chihuahua.

A través de redes sociales, la dependencia sanitaria compartió una semblanza en la que se lamenta el deceso de estos tres médicos pasantes.

La Secretaría de Salud lamenta el sensible fallecimiento de:



Ariel Arturo Muñoz Labrada

Miguel Ángel Regalado García

Claudia Lizeth Grijalva Rodríguez



Y se une a la pena que embarga a sus familiares y amigos.



Descansen en paz. pic.twitter.com/EMWJvx0PAX — SALUD México (@SSalud_mx) December 31, 2025

Por su parte, el titular de la dependencia estatal, Gilberto Baeza Mendoza, aseguró que se encontrarán atentos a cualquier trámite o proceso requerido.

Mueren tres personas en choque frontal en Namiquipa

Un choque frontal dejó al menos tres personas sin vida durante la mañana del pasado lunes en las inmediaciones del municipio de Namiquipa, Chihuahua.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas, cuando aparentemente, un camión tipo grúa se impactó contra el automóvil compacto en el que se trasladaban los estudiantes, quienes fueron identificados como:

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia procedieron a acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía Estatal procedió con el levantamiento de los restos de las víctimas. Además, serán los encargados de determinar las causas del siniestro y proceder con el deslinde de responsabilidades.

