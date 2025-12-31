Podcast
Nacional

Salud lamenta muerte de médicos pasantes en Namiquipa

Esto se origina del choque en el que los tripulantes de un automóvil compacto perdieron la vida tras protagonizar un choque frontal con una grúa en Chihuahua

  • 31
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Salud envío sus condolencias a los familiares de los estudiantes de medicina que perdieron la vida este lunes a causa de un accidente automovilístico registrado en Namiquipa, Chihuahua.

A través de redes sociales, la dependencia sanitaria compartió una semblanza en la que se lamenta el deceso de estos tres médicos pasantes.

Por su parte, el titular de la dependencia estatal, Gilberto Baeza Mendoza, aseguró que se encontrarán atentos a cualquier trámite o proceso requerido.

Mueren tres personas en choque frontal en Namiquipa

Un choque frontal dejó al menos tres personas sin vida durante la mañana del pasado lunes en las inmediaciones del municipio de Namiquipa, Chihuahua.

Salud lamenta muerte de médicos pasantes en Namiquipa.jpg

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas, cuando aparentemente, un camión tipo grúa se impactó contra el automóvil compacto en el que se trasladaban los estudiantes, quienes fueron identificados como: 

  • Ariel Arturo Muñoz Labrada
  • Miguel Ángel Regalado García
  • Claudia Lizeth Grijalva Rodríguez

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia procedieron a acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía Estatal procedió con el levantamiento de los restos de las víctimas. Además, serán los encargados de determinar las causas del siniestro y proceder con el deslinde de responsabilidades.

 


