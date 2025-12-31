Choque contra tráiler deja un muerto y 10 heridos en Zacatecas

Un accidente vial entre un autobús y un tráiler dejó al menos una persona sin vida y una decena de heridos sobre la carretera 45-D, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

A través de un comunicado de por Protección Civil Municipal, esto se registró en el tramo Osiris–Vetagrande, a la altura del kilómetro 115, donde el conductor de la unidad de pasajeros falleció tras la colisión frontal de ambos vehículos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, mientras que el área fue asegurada.

Al lugar acudieron bomberos de Protección Civil estatales y del municipio de Morelos con el fin de brindar atención a las personas lesionadas.

