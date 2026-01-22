Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
harry_styles_gira_mundial_cuando_viene_a_mexico_1_b2df2734a4
Escena

Harry Styles anuncia gira mundial en 2026: ¿viene a México?

La gira Together, Together iniciará en mayo de 2026 en Europa y concluirá en diciembre en Australia; en América Latina, se contemplan fechas en Brasil.

  • 22
  • Enero
    2026

Harry Styles regresa a los escenarios como parte de su nueva gira mundial Together, Together, con una serie de conciertos que marca el inicio de una etapa inédita en su carrera como solista. 

El cantante británico incluyó a México dentro de su calendario internacional con dos fechas programadas que han generado expectativa entre su base de seguidores.

Las presentaciones forman parte de un tour que recorrerá Europa, América y Oceanía a lo largo de 2026, en paralelo con el lanzamiento de nueva música y un álbum que abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria artística.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Harry Styles?

De acuerdo con la información oficial, Harry Styles se presentará el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026 en uno de los recintos de mayor capacidad en la Ciudad de México.

En estos conciertos, el artista contará con Jorja Smith como invitada especial, participación que forma parte del cartel oficial del tour y que se repetirá en varias ciudades seleccionadas.

harry styles nuevo album cuando sale.jpg

Fechas clave de preventa y venta general de boletos

La venta de boletos para Harry Styles en México se realizará bajo un esquema escalonado. La preventa está programada para el 28 de enero a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 29 de enero en el mismo horario.

Durante la preventa bancaria, los tarjetahabientes participantes podrán acceder a la opción de 3 meses sin intereses, conforme a las condiciones establecidas.

Una gira mundial que recorrerá tres continentes

La gira Together, Together iniciará en mayo de 2026 en Europa y concluirá en diciembre en Australia. Entre los recintos destacados del tour se encuentran estadios y arenas de gran formato en ciudades como Ámsterdam, Londres, Nueva York y Melbourne.

cuando y donde viene harry styles a mexico.jpg

En América Latina, además de México, se contemplan fechas en São Paulo, Brasil. Las presentaciones en la Ciudad de México marcarán el cierre de la etapa latinoamericana antes de que la gira continúe por Estados Unidos.

Nueva música y álbum de Harry Styles en 2026

El anuncio de los conciertos coincide con el regreso discográfico del cantante. Harry Styles lanzará el sencillo “Aperture”, primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss all the time. Disco, occasionally.

harry styles nuevo album marzo 2026 .jpg

El álbum contará con doce canciones y su lanzamiento está programado para el 6 de marzo, con preventa ya disponible a nivel global. Este material representa su primer trabajo de larga duración desde Harry’s House, publicado en 2022.

Desde su debut como solista en 2017, Harry Styles ha construido una carrera que lo posiciona entre las figuras centrales del pop internacional. Su álbum Harry’s House le otorgó tres premios Grammy, incluido Álbum del Año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

avion_hercules_cf581f22b5
México estrena avión Super Hercules en Fuerza Aérea
ryan_atleta_canadiense_detenido_0e0c6bf742
Cae Ryan Wedding, exolímpico ligado al Cártel de Sinaloa
IMG_5737_56cd5ef7a3
Refuerza UANL vinculación en México con Oficina de Representación
publicidad

Últimas Noticias

tormenta_invernal_EUA_clases_vuelos_carreteras_canceladas_ad45e5f222
Tormenta invernal en EUA provoca cancelación de vuelos y clases
Whats_App_Image_2026_01_23_at_3_12_04_PM_1_ff3de953d9
Operativo militar por presunto explosivo crea tensión en Reynosa
INFO_7_VERTICAL_1_ab823db494
DIF NL condena a familiar a prisión por violencia a persona mayor
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×