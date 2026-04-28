Expulsarán a futbolistas que se tapen la boca en discusiones

La International Football Association Board aprobó por unanimidad una serie de modificaciones que endurecen las sanciones dentro del terreno de juego, con especial atención a conductas consideradas antideportivas o potencialmente discriminatorias.

Las nuevas disposiciones fueron avaladas en una reunión extraordinaria celebrada en Canadá y contaron con el respaldo de la FIFA.

📢📢📢 The IFAB unanimously approves red card for players covering their mouths to conceal discriminatory behaviour



At a Special Meeting held in Vancouver, Canada, The IFAB unanimously approved two FIFA-proposed Law amendments to address discriminatory and inappropriate… pic.twitter.com/ooWIpLFJXA — FIFA Media (@fifamedia) April 28, 2026

Roja por taparse la boca en discusiones

Uno de los cambios más relevantes establece que los jugadores podrán ser expulsados si se cubren la boca durante un enfrentamiento con un rival, en una acción que busca evitar la ocultación de expresiones ofensivas o discriminatorias.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aplicación de esta sanción quedará a criterio del organizador de cada competición, aunque se perfila como una medida clave para reforzar el juego limpio y la transparencia en la cancha.

Castigo a protestas y abandono del campo

Otra de las modificaciones contempla la posibilidad de mostrar tarjeta roja a cualquier futbolista que abandone el terreno de juego como forma de protesta ante decisiones arbitrales.

La medida también se extiende a integrantes del cuerpo técnico que inciten este tipo de conductas, en un intento por frenar actos que puedan alterar el desarrollo normal de los partidos.

Derrota automática por suspensión provocada

El nuevo marco normativo también endurece las consecuencias colectivas. En caso de que un equipo provoque la suspensión de un encuentro, el reglamento establece que, en principio, perderá el partido por incomparecencia.

Este punto busca evitar situaciones de presión o boicot que afecten la integridad de las competiciones.

Las nuevas reglas entrarán en vigor en la próxima Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y serán comunicadas en las próximas semanas a las 48 selecciones participantes.

Según se informó, estas decisiones son resultado de un proceso de consultas con distintos actores del futbol internacional, con el objetivo de actualizar el reglamento frente a los desafíos actuales del deporte.

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