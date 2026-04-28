Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ifab_expulsion_racismo_478b46cce6
Deportes

Expulsarán a futbolistas que se tapen la boca en discusiones

La medida, que entrará en vigor en el Mundial 2026 organizado en Norteamérica, busca combatir conductas antideportivas y posibles actos discriminatorios

  • 28
  • Abril
    2026

La International Football Association Board aprobó por unanimidad una serie de modificaciones que endurecen las sanciones dentro del terreno de juego, con especial atención a conductas consideradas antideportivas o potencialmente discriminatorias.

Las nuevas disposiciones fueron avaladas en una reunión extraordinaria celebrada en Canadá y contaron con el respaldo de la FIFA.

Roja por taparse la boca en discusiones

Uno de los cambios más relevantes establece que los jugadores podrán ser expulsados si se cubren la boca durante un enfrentamiento con un rival, en una acción que busca evitar la ocultación de expresiones ofensivas o discriminatorias.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aplicación de esta sanción quedará a criterio del organizador de cada competición, aunque se perfila como una medida clave para reforzar el juego limpio y la transparencia en la cancha.

Castigo a protestas y abandono del campo

Otra de las modificaciones contempla la posibilidad de mostrar tarjeta roja a cualquier futbolista que abandone el terreno de juego como forma de protesta ante decisiones arbitrales.

La medida también se extiende a integrantes del cuerpo técnico que inciten este tipo de conductas, en un intento por frenar actos que puedan alterar el desarrollo normal de los partidos.

Derrota automática por suspensión provocada

El nuevo marco normativo también endurece las consecuencias colectivas. En caso de que un equipo provoque la suspensión de un encuentro, el reglamento establece que, en principio, perderá el partido por incomparecencia.

Este punto busca evitar situaciones de presión o boicot que afecten la integridad de las competiciones.

Las nuevas reglas entrarán en vigor en la próxima Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y serán comunicadas en las próximas semanas a las 48 selecciones participantes.

Según se informó, estas decisiones son resultado de un proceso de consultas con distintos actores del futbol internacional, con el objetivo de actualizar el reglamento frente a los desafíos actuales del deporte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fifa_pagara_100_millones_dolares_extra_para_selecciones_c2fb935865
FIFA brinda US$100 millones extra para cubrir costos en Mundial
mundial_femenil_copa_miami_4d6936630a
Miami será sede de la fase final de la Women’s Champions Cup 2027
afganas_fifa_f7dc9c89e0
Jugadoras afganas podrán representar a su país en torneos FIFA
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_4_57_28_PM_f001024de0
Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión
Andres_Mijes_1a7c27609e
Andrés Mijes pide a Federación y Estado actuar en caso Mattel
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×