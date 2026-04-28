Bruce Springsteen será homenajeado en el festival de cine

El cantante Bruce Springsteen, una de las figuras más influyentes de la música estadounidense, será distinguido el próximo 13 de junio en el Festival de Cine de Tribeca con el premio Harry Belafonte para las Voces por la Justicia Social, un reconocimiento reservado para artistas que utilizan su influencia pública para promover igualdad, dignidad y derechos humanos.

El anuncio posiciona a “The Boss” no solo como ícono musical, sino también como referente cultural y político por décadas de activismo ligado a causas sociales.

Un homenaje rodeado de grandes figuras

La ceremonia especial contará con la participación de celebridades y activistas de primer nivel, entre ellos Bono, líder de U2; Patti Smith; y Robert De Niro, cofundador del festival.

Uno de los momentos centrales será una conversación en vivo entre Springsteen y Bono, dos artistas cuya trayectoria ha estado marcada tanto por su obra musical como por su defensa de diversas causas humanitarias.

Tribeca adelantó que el evento celebrará un legado definido “no solo por el arte, sino por la acción”.

El galardón lleva el nombre del histórico cantante, actor y activista Harry Belafonte, símbolo de la lucha por los derechos civiles y la justicia racial.

Concederlo a Springsteen subraya su constante defensa de temas como derechos laborales, desigualdad económica, justicia racial y apoyo a comunidades vulnerables, asuntos presentes tanto en su música como en su discurso público.

Tribeca mezcla cine, música y memoria cultural

Además del homenaje a Springsteen, el festival también celebrará importantes aniversarios cinematográficos, incluyendo:

“Taxi Driver” — 50 años

“El diario de Bridget Jones” — 25 años

“Electroma” de Daft Punk — 20 años

Estas conmemoraciones reunirán a protagonistas y figuras clave de cada producción.

Katy Perry y nuevos documentales también destacan

Entre las novedades del cartel, Tribeca albergará el estreno mundial de “The Lifetimes Tour”, documental sobre la gira de Katy Perry grabado en París, que combinará actuaciones en vivo con escenas detrás de cámaras.

También sobresalen nuevos cortometrajes documentales impulsados por John Leguizamo, enfocados en la intersección entre deporte y comunidad latina.

La edición de este año reforzará el perfil de Tribeca como espacio donde convergen cine, música, activismo y debate global, con conversaciones en vivo como la programada entre Sean Penn y la periodista Kaitlan Collins sobre impacto social y participación pública.

Con este reconocimiento, Bruce Springsteen suma un nuevo capítulo a una carrera donde canciones sobre clase trabajadora, desigualdad y esperanza han trascendido el escenario para convertirse en una voz de conciencia colectiva.

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